Правительство одобрило законопроект о расширении прав отцов на маткапитал
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минтруда, в котором предлагается дать право на маткапитал мужчинам, которые состоят в браке и воспитывают ребенка от суррогатной матери, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект.
Отец ребенка сможет получить выплату, только если он состоит в браке и уже воспитывает детей со своей женой, которая усыновила их. В случае смерти отца или лишения его родительских прав его жена сможет получить маткапитал. В случае ее смерти или лишения ее родительских прав право на маткапитал переходит к детям.
В пояснительной записке говорится, что право отцов на маткапитал является производным от права матери. По данным территориальных органов ПФР, фонд отказал в маткапитале 19 мужчинам, чьих детей родили суррогатные матери. Средневзвешенный размер выплаты в 2021 г. составляет 550 989 руб., значит, расходы бюджета после принятия документа составят 10,4 млн руб.
В конце июня этого года Конституционный суд признал право на получение материнского капитала отцами, которые воспитывают в браке детей от суррогатных матерей. КС заявил, что федеральным властям следует внести в законодательство соответствующие изменения.