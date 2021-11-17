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Правительство одобрило законопроект о расширении прав отцов на маткапитал

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минтруда, в котором предлагается дать право на маткапитал мужчинам, которые состоят в браке и воспитывают ребенка от суррогатной матери, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект. 

Отец ребенка сможет получить выплату, только если он состоит в браке и уже воспитывает детей со своей женой, которая усыновила их. В случае смерти отца или лишения его родительских прав его жена сможет получить маткапитал. В случае ее смерти или лишения ее родительских прав право на маткапитал переходит к детям.

В пояснительной записке говорится, что право отцов на маткапитал является производным от права матери. По данным территориальных органов ПФР, фонд отказал в маткапитале 19 мужчинам, чьих детей родили суррогатные матери. Средневзвешенный размер выплаты в 2021 г. составляет 550 989 руб., значит, расходы бюджета после принятия документа составят 10,4 млн руб. 

В конце июня этого года Конституционный суд признал право на получение материнского капитала отцами, которые воспитывают в браке детей от суррогатных матерей. КС заявил, что федеральным властям следует внести в законодательство соответствующие изменения.

Ранее по теме: Минтруд сообщил о праве отцов детей от суррогатных матерей на маткапитал

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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