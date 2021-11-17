Правительство одобрило законопроект о расширении прав отцов на маткапитал

Отец ребенка сможет получить выплату, только если он состоит в браке и уже воспитывает детей со своей женой, которая усыновила их. В случае смерти отца или лишения его родительских прав его жена сможет получить маткапитал. В случае ее смерти или лишения ее родительских прав право на маткапитал переходит к детям.