АТОР: летние туры по России могут подорожать из-за роста цен на услуги отелей
Туры по России на лето могут подорожать из-за роста стоимости проживания в отелях и повышения цен на транспортные услуги, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По словам Ломидзе, отели уже предупредили о повышении цен на 10-30% на летний сезон. Информации о том, насколько подорожает транспорт, пока нет.
«Отельеры уже озвучили повышение цен на 10-30%. Такой рост цен будет точно, потому что у них очень большая доля импорта, и пока будут восстанавливаться логистические цепочки, цены вырастут. Транспорт тоже подорожает, но неизвестно насколько. На данный момент цена не повысилась. То повышение, о котором говорилось, повышение к сезону», — сказала Ломидзе на полях международной туристической выставки MITT-2022 (цитата по ТАСС).
Российские авиакомпании массово приостановили международные рейсы на фоне санкций западных стран, которые пригрозили арестами и задержаниями воздушных судов, взятых в лизинг у зарубежных лессоров. Более 30 стран, включая Евросоюз, США, Канаду и Великобританию, закрыли свое пространство для российских самолетов. Россия объявила зеркальные меры.
Ростуризм также рекомендовал гражданам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции в отношении России. В ведомстве объяснили этот совет рисками для своевременного и безопасного возвращения домой. Помимо этого ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции, а также в государства Карибского бассейна из-за закрытия воздушного пространства над ЕС и Канадой для российских самолетов. Туристам, которые купили путевки по этим направлениям, рекомендовано выбрать альтернативные направления.
На этом фоне правительство РФ обнулило ставку НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Речь идет об организациях, которые предоставляют в аренду или управляют объектами туристической индустрии, в том числе гостиницами и кемпингами, или оказывают при них туристические и экскурсионные услуги.