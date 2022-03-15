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Общество

АТОР: летние туры по России могут подорожать из-за роста цен на услуги отелей

Ведомости

Туры по России на лето могут подорожать из-за роста стоимости проживания в отелях и повышения цен на транспортные услуги, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, отели уже предупредили о повышении цен на 10-30% на летний сезон. Информации о том, насколько подорожает транспорт, пока нет.

«Отельеры уже озвучили повышение цен на 10-30%. Такой рост цен будет точно, потому что у них очень большая доля импорта, и пока будут восстанавливаться логистические цепочки, цены вырастут. Транспорт тоже подорожает, но неизвестно насколько. На данный момент цена не повысилась. То повышение, о котором говорилось, повышение к сезону», — сказала Ломидзе на полях международной туристической выставки MITT-2022 (цитата по ТАСС).

Российские авиакомпании массово приостановили международные рейсы на фоне санкций западных стран, которые пригрозили арестами и задержаниями воздушных судов, взятых в лизинг у зарубежных лессоров. Более 30 стран, включая Евросоюз, США, Канаду и Великобританию, закрыли свое пространство для российских самолетов. Россия объявила зеркальные меры.

Ростуризм также рекомендовал гражданам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции в отношении России. В ведомстве объяснили этот совет рисками для своевременного и безопасного возвращения домой. Помимо этого ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции, а также в государства Карибского бассейна из-за закрытия воздушного пространства над ЕС и Канадой для российских самолетов. Туристам, которые купили путевки по этим направлениям, рекомендовано выбрать альтернативные направления.

На этом фоне правительство РФ обнулило ставку НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Речь идет об организациях, которые предоставляют в аренду или управляют объектами туристической индустрии, в том числе гостиницами и кемпингами, или оказывают при них туристические и экскурсионные услуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных