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Экономика

Правительство обнулит НДС для гостиниц на пять лет

Льготу получат как новые, так и существующие гостиницы
Ольга Агеева
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство снизит ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для новых и существующих гостиниц с 20% до 0%, сообщил премьер–министр Михаил Мишустин на заседании правительства 9 марта. «Эта отрасль сейчас находится в непростой ситуации», – отметил Мишустин.

Льгота предназначена для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление гостиницы (и другие средства размещения), уточнил позже вице–премьер Дмитрий Чернышенко в сообщении журналистам. Нулевая ставка будет действовать пять лет с момента ввода объекта в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

Льготу также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц. Для них нулевая ставка будет действовать до 30 июня 2027 г. «Первые пять лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки», – пояснил вице–премьер.

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Правительство ожидает, что в условиях санкций спрос на отдых в России будет превышать предложение. Льгота призвана стимулировать создание новых объектов для отдыха граждан. Также правительство рассчитывает, что льгота по НДС позволит сдержать рост цен и сохранить рабочие места в туриндустрии.

«Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия», – заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Острый дефицит современных качественных отелей, по ее словам, – одна из ключевых проблем российского туризма.

Сейчас гостиницы платят НДС по общей ставке 20%. Высокая налоговая нагрузка снижает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность отрасли, считает глава Ростуризма. Вся добавленная стоимость гостиниц формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%, объяснила Догузова.

Нулевая ставка будет предусмотрена в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». При введении «нулевого» НДС бюджет недосчитается до 16–19 млрд руб. поступлений налога от гостиниц и кемпингов, подсчитал Ростуризм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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