Правительство обнулит НДС для гостиниц на пять лет

Льготу также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц. Для них нулевая ставка будет действовать до 30 июня 2027 г. «Первые пять лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки», – пояснил вице–премьер.