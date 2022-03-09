Правительство обнулит НДС для гостиниц на пять лет

Правительство обнулит НДС для гостиниц на пять летЛьготу получат как новые, так и существующие гостиницы
Правительство снизит ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для новых и существующих гостиниц с 20% до 0%, сообщил премьер–министр Михаил Мишустин на заседании правительства 9 марта. «Эта отрасль сейчас находится в непростой ситуации», – отметил Мишустин.
Льгота предназначена для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление гостиницы (и другие средства размещения), уточнил позже вице–премьер Дмитрий Чернышенко в сообщении журналистам. Нулевая ставка будет действовать пять лет с момента ввода объекта в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.
Льготу также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц. Для них нулевая ставка будет действовать до 30 июня 2027 г. «Первые пять лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки», – пояснил вице–премьер.
Правительство ожидает, что в условиях санкций спрос на отдых в России будет превышать предложение. Льгота призвана стимулировать создание новых объектов для отдыха граждан. Также правительство рассчитывает, что льгота по НДС позволит сдержать рост цен и сохранить рабочие места в туриндустрии.
«Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия», – заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Острый дефицит современных качественных отелей, по ее словам, – одна из ключевых проблем российского туризма.
Сейчас гостиницы платят НДС по общей ставке 20%. Высокая налоговая нагрузка снижает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность отрасли, считает глава Ростуризма. Вся добавленная стоимость гостиниц формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%, объяснила Догузова.
Нулевая ставка будет предусмотрена в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». При введении «нулевого» НДС бюджет недосчитается до 16–19 млрд руб. поступлений налога от гостиниц и кемпингов, подсчитал Ростуризм.