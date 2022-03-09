Газета
Экономика

Правительство объявило новые меры поддержки экономики

Среди них – 0% НДС для гостиниц, строительство дорог, субсидии аграриям и производителям хлеба
Ольга Агеева
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство рассмотрело ряд законодательных инициатив по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. О некоторых мерах премьер Михаил Мишустин объявил на заседании правительства 9 марта.

Будет обнулен налог на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц. Льготой смогут воспользоваться инвесторы, которые строят, предоставляют в аренду и управление гостиницы. Нулевая ставка будет действовать пять лет с момента ввода объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

«Эта отрасль сейчас находится в непростой ситуации», – заявил Мишустин.

Еще среди рассматриваемых сегодня законопроектов – предложение зафиксировать курс иностранной валюты для расчета тонкой капитализации (когда объем заемных средств сильно превышает собственный капитал компании и ее деятельность финансируется за счет займов). «Организации, деятельность которых финансируется за счет привлечения заемных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро», – пояснил Мишустин.

Правительство поддержало переход на авансы по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли для ряда компаний. Каких именно, премьер-министр не уточнил.

Власти обсуждают возвращение льготной ипотеки и помощь застройщикам с кредитами

Новые меры поддержки нужны, чтобы избежать банкротств и появления новых обманутых дольщиков

Из федерального бюджета дополнительно выделят более 160 млрд руб. на конкретные объекты – реконструкцию федеральных и региональных автомобильных трасс, строительство обходов городов в Татарстане, Приморье, Московской, Белгородской, Кемеровской, Ярославской областях и Ненецком АО. «В результате будет обновлено и построено свыше 750 км федеральных автодорог, еще более 290 – региональных, – сообщил Мишустин. – Финансирование позволит, в первую очередь, ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые окажут поддержку смежным отраслям».

Правительство также предусмотрело в бюджете свыше 10 млрд руб. на субсидирование аграриям льготных кредитов на короткие сроки. Дополнительно решено выделить на программу еще 25 млрд руб. «Благодаря такому финансированию сельхозпроизводители смогут привлечь краткосрочные кредиты по льготной ставке на общую сумму более 150 млрд руб.», – уточнил премьер. Минсельхоз должен проконтролировать целевое и эффективное использование средств.

Также правительство выделит 2,5 млрд на компенсацию части затрат предприятий на производство хлеба.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных