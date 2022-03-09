Правительство объявило новые меры поддержки экономики

Правительство объявило новые меры поддержки экономикиСреди них – 0% НДС для гостиниц, строительство дорог, субсидии аграриям и производителям хлеба
Правительство рассмотрело ряд законодательных инициатив по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. О некоторых мерах премьер Михаил Мишустин объявил на заседании правительства 9 марта.
Будет обнулен налог на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц. Льготой смогут воспользоваться инвесторы, которые строят, предоставляют в аренду и управление гостиницы. Нулевая ставка будет действовать пять лет с момента ввода объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.
«Эта отрасль сейчас находится в непростой ситуации», – заявил Мишустин.
Еще среди рассматриваемых сегодня законопроектов – предложение зафиксировать курс иностранной валюты для расчета тонкой капитализации (когда объем заемных средств сильно превышает собственный капитал компании и ее деятельность финансируется за счет займов). «Организации, деятельность которых финансируется за счет привлечения заемных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро», – пояснил Мишустин.
Правительство поддержало переход на авансы по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли для ряда компаний. Каких именно, премьер-министр не уточнил.
Из федерального бюджета дополнительно выделят более 160 млрд руб. на конкретные объекты – реконструкцию федеральных и региональных автомобильных трасс, строительство обходов городов в Татарстане, Приморье, Московской, Белгородской, Кемеровской, Ярославской областях и Ненецком АО. «В результате будет обновлено и построено свыше 750 км федеральных автодорог, еще более 290 – региональных, – сообщил Мишустин. – Финансирование позволит, в первую очередь, ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые окажут поддержку смежным отраслям».
Правительство также предусмотрело в бюджете свыше 10 млрд руб. на субсидирование аграриям льготных кредитов на короткие сроки. Дополнительно решено выделить на программу еще 25 млрд руб. «Благодаря такому финансированию сельхозпроизводители смогут привлечь краткосрочные кредиты по льготной ставке на общую сумму более 150 млрд руб.», – уточнил премьер. Минсельхоз должен проконтролировать целевое и эффективное использование средств.
Также правительство выделит 2,5 млрд на компенсацию части затрат предприятий на производство хлеба.