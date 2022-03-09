Правительство объявило новые меры поддержки экономики

Будет обнулен налог на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц. Льготой смогут воспользоваться инвесторы, которые строят, предоставляют в аренду и управление гостиницы. Нулевая ставка будет действовать пять лет с момента ввода объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.