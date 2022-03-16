Sotheby’s и Christie’s отменят «русские торги»

Сначала об отмене аукционов сообщили в Sotheby's. «Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал от украинского кризиса», — говорится в заявлении аукционного дома. Общая выручка Sotheby's по итогам «русских торгов» в ноябре прошлого года составила 17,7 млн фунтов стерлингов.