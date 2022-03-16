Газета
Общество

Sotheby’s и Christie’s отменят «русские торги»

Ведомости

Sotheby's и Christie's отменят запланированные на июнь торги предметами русского искусства, пишет The Art Newspaper со ссылкой на представителей обоих аукционных домов.

Сначала об отмене аукционов сообщили в Sotheby's. «Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал от украинского кризиса», — говорится в заявлении аукционного дома. Общая выручка Sotheby's по итогам «русских торгов» в ноябре прошлого года составила 17,7 млн фунтов стерлингов.

Спустя несколько часов аналогичное решение принял Christie's, который ранее перенес на неопределенный срок аукцион книг русского авангарда из коллекции Поля Дестриба, который должен был состояться в Париже 10 марта.

В обеих компаниях отметили, что соблюдают западные санкции, которые запрещают сделки с физическими и юридическими лицами из России, внесенными в черный список.

Аукционный дом Phillips (принадлежит российской Mercury Group) 4 марта сообщил, что передаст всю комиссию покупателя и продавца с торгов в пользу Красного Креста Украины. Общая сумма пожертвований составила 5,8 млн фунтов.

Накануне Евросоюз и Великобритания ввели запрет на поставки в Россию предметов роскоши в рамках очередного пакета санкций, объявленного в ответ на российскую военную операцию на Украине. Под ограничения попал и экспорт произведений искусства. США с 16 марта вводят аналогичные меры.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных