Sotheby’s и Christie’s отменят «русские торги»
Sotheby's и Christie's отменят запланированные на июнь торги предметами русского искусства, пишет The Art Newspaper со ссылкой на представителей обоих аукционных домов.
Сначала об отмене аукционов сообщили в Sotheby's. «Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал от украинского кризиса», — говорится в заявлении аукционного дома. Общая выручка Sotheby's по итогам «русских торгов» в ноябре прошлого года составила 17,7 млн фунтов стерлингов.
Спустя несколько часов аналогичное решение принял Christie's, который ранее перенес на неопределенный срок аукцион книг русского авангарда из коллекции Поля Дестриба, который должен был состояться в Париже 10 марта.
В обеих компаниях отметили, что соблюдают западные санкции, которые запрещают сделки с физическими и юридическими лицами из России, внесенными в черный список.
Аукционный дом Phillips (принадлежит российской Mercury Group) 4 марта сообщил, что передаст всю комиссию покупателя и продавца с торгов в пользу Красного Креста Украины. Общая сумма пожертвований составила 5,8 млн фунтов.