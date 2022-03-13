США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши
В Россию со следующей недели нельзя будет ввозить американский алкоголь, табачные изделия, косметику и парфюмерию, меховые изделия, некоторую одежду и обувь, сумки и чемоданы, купальники, драгоценные камни, судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, рояли, наручные часы, предметы искусства.
Ограничения будут действовать также в отношении Белоруссии. Кроме того, товары из перечня не смогут приобрести некоторые российские и белорусские граждане вне зависимости от своего местонахождения. Речь идет о лицах, попавших в список финансовых санкций SDN минфина США в связи с присоединением Крыма к России или последующим «дестабилизирующим поведением» на Украине, отмечает издание.
11 марта Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подпишет указ, который положит конец экспорту предметов роскоши в Россию стоимостью почти $550 млн в год.
Тогда же Байден подписал указ на запрет поставок в Россию долларовых банкнот и новых инвестиций в любой сектор экономики РФ, которые могут быть определены минфином США.
Кроме того, Штаты ввели блокирующие персональные санкции в отношении «представителей российской элиты и членов их семей». США блокируют активы и счета, а также запрещают въезд в страну.
Западные страны ввели массированные экономические санкции против России после того, как президент страны Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория.
Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Под ограничения попал в том числе ЦБ РФ, чьи международные валютные резервы в евро и долларах были заморожены, а также российские бизнесмены, политики, топ-менеджеры госкомпаний, а также телеведущие российских государственных телеканалов.