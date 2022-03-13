США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши

Ограничения будут действовать также в отношении Белоруссии. Кроме того, товары из перечня не смогут приобрести некоторые российские и белорусские граждане вне зависимости от своего местонахождения. Речь идет о лицах, попавших в список финансовых санкций SDN минфина США в связи с присоединением Крыма к России или последующим «дестабилизирующим поведением» на Украине, отмечает издание.