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ЕСПЧ больше не будет принимать жалобы на Россию

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении ЕСПЧ.

«В соответствии с постановлением Комитета министров о том, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 г., суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации», — следует из заявления.

При этом, ЕСПЧ будет полномочен рассматривать жалобы россиян на нарушения конвенции, совершенные до 15 марта включительно. Также ЕСПЧ сможет рассматривать жалобы, которые уже поданы из России, сейчас их около 17 000. В 2021 г. 21% из 44 257 обращений в Страсбург были направлены из России.

Комитет министров Совета Европы 16 марта провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы. До этого Россия объявила о выходе из организации. РФ стала членом Совета Европы в 1996 г., а в марте 1998 г. ратифицировала европейскую Конвенцию о защите прав и основных свобод.

Ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что Россия уже приняла решение выйти из Совета Европы, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю СЕ. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, при выходе из Совета Европы России придется денонсировать европейскую Конвенцию по правам человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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