ЕСПЧ больше не будет принимать жалобы на Россию

При этом, ЕСПЧ будет полномочен рассматривать жалобы россиян на нарушения конвенции, совершенные до 15 марта включительно. Также ЕСПЧ сможет рассматривать жалобы, которые уже поданы из России, сейчас их около 17 000. В 2021 г. 21% из 44 257 обращений в Страсбург были направлены из России.