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В ЛДПР назвали ложью сообщения об ухудшении состояния Жириновского

Ведомости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает лечение в соответствии с планами, все новости анонимных источников о его состоянии здоровья — это ложь и слухи, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря фракции Александра Дюпина.

«Владимир Жириновский продолжает лечение согласно плану врачей, реабилитация после болезни требует времени», — сказал Дюпин. Он предупредил что не следует доверять анонимным новостным источникам о состоянии здоровья политика, потому что они распространяют только «слухи и спекуляции». Подробности лечения — медицинская тайна, разглашение которой влечет уголовную ответственность, заявил Дюпин.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что состояние Жириновского ухудшилось, его ввели в медикаментозную кому. У политика, по данным издания, начался сепсис. При этом 11 марта ТАСС сообщил, что политика вывели из состояния медикаментозного сна.

10 февраля стало известно, что Жириновский был госпитализирован. Telegram-канал Mash сообщил, что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР были поражены 50-75% легких и развилась двусторонняя пневмония. 14 февраля Минздрав сообщил, что Жириновский находится в стабильном состоянии. 21 февраля в пресс-службе ЛДПР рассказали, что политик медленно идет на поправку.

В декабре прошлого года Жириновский заявил, что сделал восемь прививок от коронавируса: три укола «Спутником V», еще три – «Эпиваккороной», два – «Ковиваком». По словам источника «Коммерсанта», близкого к Минздраву, политик почувствовал недомогание за несколько недель до госпитализации, получил положительный результат ПЦР-теста, но скрыл болезнь, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации.

Ранее по теме: ЛДПР опровергла информацию об ухудшении состояния Жириновского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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