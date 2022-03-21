В ЛДПР назвали ложью сообщения об ухудшении состояния Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает лечение в соответствии с планами, все новости анонимных источников о его состоянии здоровья — это ложь и слухи, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря фракции Александра Дюпина.
«Владимир Жириновский продолжает лечение согласно плану врачей, реабилитация после болезни требует времени», — сказал Дюпин. Он предупредил что не следует доверять анонимным новостным источникам о состоянии здоровья политика, потому что они распространяют только «слухи и спекуляции». Подробности лечения — медицинская тайна, разглашение которой влечет уголовную ответственность, заявил Дюпин.
10 февраля стало известно, что Жириновский был госпитализирован. Telegram-канал Mash сообщил, что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР были поражены 50-75% легких и развилась двусторонняя пневмония. 14 февраля Минздрав сообщил, что Жириновский находится в стабильном состоянии. 21 февраля в пресс-службе ЛДПР рассказали, что политик медленно идет на поправку.
В декабре прошлого года Жириновский заявил, что сделал восемь прививок от коронавируса: три укола «Спутником V», еще три – «Эпиваккороной», два – «Ковиваком». По словам источника «Коммерсанта», близкого к Минздраву, политик почувствовал недомогание за несколько недель до госпитализации, получил положительный результат ПЦР-теста, но скрыл болезнь, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации.