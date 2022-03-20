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ЛДПР опровергла информацию об ухудшении состояния Жириновского

Ведомости

В ЛДПР не подтвердили информацию об ухудшении состояния здоровья лидера партии Владимира Жириновского. Руководитель пресс-службы думской фракции партии Александр Дюпин сообщил, что политик продолжает лечение и реабилитацию.

«Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану», – сказал Дюпин ТАСС.

Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что за последние сутки состояние Жириновского ухудшилось, его ввели в медикаментозную кому. Кроме того, у политика начался сепсис, говорил собеседник издания.

При этом 16 марта стало известно об улучшении состояния лидера ЛДПР. «Известия» тогда писали, что Жириновский может продолжительное время обходиться без аппарата ИВЛ.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что политик собирается принять участие в заседании нижней палаты парламента 22 марта.

9 февраля Минздрав сообщил о выявлении у Жириновского штамма коронавируса «омикрон». Политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных