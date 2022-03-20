ЛДПР опровергла информацию об ухудшении состояния Жириновского
В ЛДПР не подтвердили информацию об ухудшении состояния здоровья лидера партии Владимира Жириновского. Руководитель пресс-службы думской фракции партии Александр Дюпин сообщил, что политик продолжает лечение и реабилитацию.
«Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану», – сказал Дюпин ТАСС.
Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что за последние сутки состояние Жириновского ухудшилось, его ввели в медикаментозную кому. Кроме того, у политика начался сепсис, говорил собеседник издания.
При этом 16 марта стало известно об улучшении состояния лидера ЛДПР. «Известия» тогда писали, что Жириновский может продолжительное время обходиться без аппарата ИВЛ.
До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что политик собирается принять участие в заседании нижней палаты парламента 22 марта.
9 февраля Минздрав сообщил о выявлении у Жириновского штамма коронавируса «омикрон». Политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля.