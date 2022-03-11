ТАСС: Жириновского вывели из медикаментозного сна
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского вывели из медикаментозного сна, передает ТАСС со ссылкой на источник. Политик уже находится в сознании, он начал получать документы от помощников.
«Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы», — сказал источник, уточнив, что эта мера применялась лишь периодически для поддержки организма. Ранее глава КПФР Геннадий Зюганов также сообщал, что Жириновский постепенно идет на поправку.
10 февраля стало известно, что Жириновский был госпитализирован. Telegram-канал Mash сообщил, что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР были поражены 50-75% легких и развилась двусторонняя пневмония. 14 февраля Минздрав сообщил, что Жириновский находится в стабильном состоянии. 21 февраля в пресс-службе ЛДПР рассказали, что политик медленно идет на поправку.
В декабре прошлого года Жириновский заявил, что сделал восемь прививок от коронавируса: три укола «Спутником V», еще три – «Эпиваккороной», два – «Ковиваком». По словам источника «Коммерсанта», близкого к Минздраву, политик почувствовал недомогание за несколько недель до госпитализации, получил положительный результат ПЦР-теста, но скрыл болезнь, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации.