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ТАСС: Жириновского вывели из медикаментозного сна

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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского вывели из медикаментозного сна, передает ТАСС со ссылкой на источник. Политик уже находится в сознании, он начал получать документы от помощников.

«Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы», — сказал источник, уточнив, что эта мера применялась лишь периодически для поддержки организма. Ранее глава КПФР Геннадий Зюганов также сообщал, что Жириновский постепенно идет на поправку.

10 февраля стало известно, что Жириновский был госпитализирован. Telegram-канал Mash сообщил, что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР были поражены 50-75% легких и развилась двусторонняя пневмония. 14 февраля Минздрав сообщил, что Жириновский находится в стабильном состоянии. 21 февраля в пресс-службе ЛДПР рассказали, что политик медленно идет на поправку.

В декабре прошлого года Жириновский заявил, что сделал восемь прививок от коронавируса: три укола «Спутником V», еще три – «Эпиваккороной», два – «Ковиваком». По словам источника «Коммерсанта», близкого к Минздраву, политик почувствовал недомогание за несколько недель до госпитализации, получил положительный результат ПЦР-теста, но скрыл болезнь, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации.

Ранее по теме: В ЛДПР сообщили об улучшении состояния Жириновского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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