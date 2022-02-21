В ЛДПР сообщили об улучшении состояния Жириновского
Лидер ЛДРП Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии. Жириновский был госпитализирован в ЦКБ 2 февраля.
«Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку», — заявили в ЛДПР.
О госпитализации Жириновского стало известно 10 февраля. Telegram-канал Mash писал, что на фоне COVID-19 у политика выявили поражение 50-75% легких: у него развилась двусторонняя пневмония. 14 февраля в Минздраве сообщили, что состояние Жириновского стабильное, врачи оказывают ему необходимую медпомощь.
В декабре 2021 г. политик рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса. По его словам, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком». «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, сообщил, что Жириновский почувствовал недомогание несколько недель назад, получил положительный результат теста на коронавирус, но скрыл факт своей болезни, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации.