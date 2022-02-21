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В ЛДПР сообщили об улучшении состояния Жириновского

Ведомости

Лидер ЛДРП Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии. Жириновский был госпитализирован в ЦКБ 2 февраля.

«Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку», — заявили в ЛДПР.

О госпитализации Жириновского стало известно 10 февраля. Telegram-канал Mash писал, что на фоне COVID-19 у политика выявили поражение 50-75% легких: у него развилась двусторонняя пневмония. 14 февраля в Минздраве сообщили, что состояние Жириновского стабильное, врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

В декабре 2021 г. политик рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса. По его словам, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком». «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, сообщил, что Жириновский почувствовал недомогание несколько недель назад, получил положительный результат теста на коронавирус, но скрыл факт своей болезни, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации.

Ранее по теме: ЛДПР ждет выздоровления Жириновского, который почти две недели находится в больнице

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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