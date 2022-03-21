В России приостановили регистрацию на все экзамены IELTS

«С 17 марта [2022 г.] зарегистрироваться ни на один экзамен IELTS в России нельзя. Последний экзамен в бумажном формате состоялся 19 марта 2022 г.», — говорится в сообщении. В центре пояснили, что все экзамены на компьютере в Москве и Санкт-Петербурге до 30 апреля 2022 г. включительно состоятся согласно расписанию. Ранее сообщалось, что два других владельца — British Council и Cambridge Assessment English — также приостановили все экзаменационные сессии на фоне ситуации на Украине.