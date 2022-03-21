В России приостановили регистрацию на все экзамены IELTS
Международная система оценки знания английского языка IELTS отменила регистрацию на сдачу всех экзаменов на территории России, сообщается на сайте международного экзаменационного центра IELTS Students International. Такое решение принял один из владельцев экзамена — IDP IELTS Australia.
«С 17 марта [2022 г.] зарегистрироваться ни на один экзамен IELTS в России нельзя. Последний экзамен в бумажном формате состоялся 19 марта 2022 г.», — говорится в сообщении. В центре пояснили, что все экзамены на компьютере в Москве и Санкт-Петербурге до 30 апреля 2022 г. включительно состоятся согласно расписанию. Ранее сообщалось, что два других владельца — British Council и Cambridge Assessment English — также приостановили все экзаменационные сессии на фоне ситуации на Украине.
«Мы не закрываемся, мы остаемся на связи с нашими кандидатами, продолжаем принимать заявления на выпуск дополнительных сертификатов, пересмотр результатов (апелляции) и т. д. Мы вместе с вами надеемся на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации», — говорится на сайте российского представительства.
10 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма IELTS сообщил, что международная система оценки знания английского языка отменила экзамены в России из-за обострения внешнеполитической обстановки. В IELTS предложили оперативно перевести деньги на экзамен на курсы по подготовке к нему. Если этого не сделать, деньги будут заморожены до возобновления экзаменов в России. Позже эту информацию опровергали в официальном центре проведения тестирования в России.
Международные центры сдачи языковых экзаменов стали приостанавливать свою работу в России на фоне военной операции российских войск на территории Украине, о начале которой было объявлено 24 февраля. Помимо этого о приостановке сотрудничества с Россией заявили объединяющие вузы организации. В частности, Европейская ассоциация университетов (в нее входит более 850 вузов), «Университеты Нидерландов» (14 вузов) и др. А Еврокомиссия объявила о заморозке для российских организаций программ по финансовой поддержке исследований и инноваций «Горизонт Европа» (Horizon Europe) и «Горизонт 2020» (Horizon 2020)