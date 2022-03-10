В России отменили экзамены по английскому языку IELTS

После объявления о начале спецоперации России на Украине 24 февраля западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС ввели санкции в отношении России. На фоне санкций и падения курса рубля иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России, отказываться от инвестиций в страну и рекламы своих брендов.