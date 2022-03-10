В России отменили экзамены по английскому языку IELTS
Международная система оценки знания английского языка IELTS отменила экзамены в России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма IELTS.
«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English»,— говорится в документе.
В IELTS предложили оперативно перевести деньги на экзамен на курсы по подготовке к нему. Если этого не сделать, деньги будут заморожены до возобновления экзаменов в России.
«К сожалению, на данный момент мы не располагаем информацией о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации, но мы будем прикладывать все усилия для скорейшей организации вашего экзамена»,— отмечается в письме.
После объявления о начале спецоперации России на Украине 24 февраля западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС ввели санкции в отношении России. На фоне санкций и падения курса рубля иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России, отказываться от инвестиций в страну и рекламы своих брендов.