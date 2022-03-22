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Общество

Эксперты «Тинькофф» рассказали о покупках россиян после введения санкций

Ведомости

Россияне с 24 февраля по 11 марта увеличили расходы на электронику, одежду, косметику и товары для животных, сообщил РБК со ссылкой на аналитический обзор Tinkoff Datа. Согласно исследованию, в большинстве категорий товаров вырос средний чек, а не количество покупок.

Аналитики отметили, что количество операций по покупке одежды, техники и товаров для дома в этот период выросло по сравнению с началом февраля, но в годовом выражении осталось на том же уровне или снизилось. В конце февраля — начале марта выросла средняя сумма одной операции: эксперты пояснили, что на это влияет не только количество товаров, но и повышение цен. По данным Росстата, в этот период инфляция превышала 2% в неделю.

В обзоре говорится, что расходы россиян на бытовую технику и электронику выросли по сравнению с началом февраля на 22%, средний чек — вдвое. В годовом выражении количество покупок осталось прежним, а средний чек вырос на 86%. Количество покупок косметики за период выросло на 46% по сравнению с началом месяца — такая тенденция традиционна перед 8 марта. Средний чек за две недели вырос на 40%, а в годовом выражении — на 20%. Количество покупок одежды выросло за две недели на 6%, а средний чек — на 12%. В годовом выражении количество покупок снизилось на 53%, а средний чек вырос на 44%.

Количество транзакций при покупке зоотоваров по сравнению с началом февраля увеличилось на 11%, средний чек — на 60%. 3 марта был зафиксирован всплеск покупок в этой категории: расходы выросли в 2,5 раза в годовом выражении. Число покупок товаров для дома снизилось на 8% в годовом выражении, а средний чек вырос на 87%. В пиковые дни 28 февраля и 2 марта расходы в этой категории выросли вдвое по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Ранее по теме: Потребительские цены в России выросли более чем на 2% вторую неделю подряд

В конце февраля — начале марта россияне на 21% реже покупали авиабилеты, однако расходы на них выросли на 33%. Также выросли показатели по покупке железнодорожных билетов — на 7% и 22% соответственно. Готовые туры россияне покупали на 50% чаще, чем в 2021 г., а средний чек на них вырос на 37% из-за закрытия части направлений, роста цен и спроса на доступные маршруты.

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине, после чего западные страны ввели санкции против России. Многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране.

Потребительские цены в России с 5 по 11 марта выросли на 2,09%, следует из материалов Росстата. Ранее, в период с 26 февраля по 4 марта, они увеличились на рекордные за всю историю наблюдений 2,22%. Таким образом, темпы роста цен остаются на повышенном уровне вторую неделю подряд.

Ранее по теме: Россияне активно скупают прокладки и подгузники

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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