Эксперты «Тинькофф» рассказали о покупках россиян после введения санкций

В обзоре говорится, что расходы россиян на бытовую технику и электронику выросли по сравнению с началом февраля на 22%, средний чек — вдвое. В годовом выражении количество покупок осталось прежним, а средний чек вырос на 86%. Количество покупок косметики за период выросло на 46% по сравнению с началом месяца — такая тенденция традиционна перед 8 марта. Средний чек за две недели вырос на 40%, а в годовом выражении — на 20%. Количество покупок одежды выросло за две недели на 6%, а средний чек — на 12%. В годовом выражении количество покупок снизилось на 53%, а средний чек вырос на 44%.