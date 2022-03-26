«ВКонтакте» заблокировала группу Михаила Ходорковского

При открытии ссылки на сообщество появляется сообщение о «блокировке материала на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 25.03.2022». Доступ также закрыт к сообществам Ateo и TJournal. Доступ к сайту последнего Роскомнадзор также ограничил по требованию Генпрокуратуры.