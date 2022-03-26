«ВКонтакте» заблокировала группу Михаила Ходорковского
Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу сообщества Михаила Ходорковского по требованию Генпрокуратуры, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети. В группе экс-совладельца ЮКОСа состояло более 76 000 человек.
При открытии ссылки на сообщество появляется сообщение о «блокировке материала на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 25.03.2022». Доступ также закрыт к сообществам Ateo и TJournal. Доступ к сайту последнего Роскомнадзор также ограничил по требованию Генпрокуратуры.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала заблокировать сообщества на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети», — говорится в сообщении «ВКонтакте».
Генпрокуратура указала, что в сообществах «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».
Проект «Открытые медиа» Ходорковского объявил о прекращении работы с 5 августа прошлого года после блокировки Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.