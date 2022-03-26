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«ВКонтакте» заблокировала группу Михаила Ходорковского

Ведомости

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу сообщества Михаила Ходорковского по требованию Генпрокуратуры, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети. В группе экс-совладельца ЮКОСа состояло более 76 000 человек. 

При открытии ссылки на сообщество появляется сообщение о «блокировке материала на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 25.03.2022». Доступ также закрыт к сообществам Ateo и TJournal. Доступ к сайту последнего Роскомнадзор также ограничил по требованию Генпрокуратуры.

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«Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала заблокировать сообщества на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети», — говорится в сообщении «ВКонтакте».

Генпрокуратура указала, что в сообществах «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

Проект «Открытые медиа» Ходорковского объявил о прекращении работы с 5 августа прошлого года после блокировки Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных