Финская VR Transpoint предупредила о прекращении приема поездов из России

</div> </div><div class="article-boxes-list__item"><!----> <div class="box-paragraph"><!----><!----><!----><p class="box-paragraph__text">1 марта VR Group остановила исполнение всех контрактов с РЖД, «за исключением необходимых», сообщала финская компания. Тогда же оператор извещал, что движение поездов «Аллегро» будет осуществляться в штатном режиме.</p><!----> <!----></div> </div></div> <!----> <div id="adfox" unit="[object Object]" class="adfox adfox--articles-native-roll" style="display:none;"></div> <!----></div> <!----></div> <footer class="article__footer"><!----> <!----> <div class="article-recommendation article__recommendation"><!----></div> <div class="subscription-email --theme-article"><h2 class="subscription-email__title">Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту</h2> <div class="subscription-email__button">Я хочу подписаться</div></div></footer></div> <aside class="article__sidebar"><div class="carousel-wrapper"><!----></div> <!----> <div class="article__sticky"><!----> <div class="adfox--300x600"><div><div class="banner"><!----></div></div></div></div></aside></div> <!----> <div class="article__metrics"><div class="traffic-smi2"><div id="unit_93572" class="traffic-smi2__widget"><a href="http://smi2.ru/">Новости СМИ2</a></div> <div id="unit_99797" class="smi2__widget"><a href="https://smi2.ru/">Новости СМИ2</a></div> <a href="/subscription/subscription/adblock?utm_source=vedomosti&utm_medium=dzen_smi2&utm_campaign=adblock&utm_content=%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_%D0%B8_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8C" class="hide-offer"><svg version="1.1" viewBox="0 0 24 24" class="hide-offer__eye svg-icon svg-fill" style="width:24px;height:24px;"><path fill="#4f99af" stroke="none" pid="0" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.964 17.976L2.47 20.47l1.06 1.06 2.8-2.799c6.241 2.97 14.553.726 17.67-6.73-1.107-2.65-2.87-4.643-4.964-5.976L21.53 3.53l-1.06-1.06-2.8 2.8C11.428 2.298 3.116 4.541 0 12c1.107 2.65 2.87 4.642 4.964 5.976zm1.093-1.094C4.24 15.8 2.681 14.172 1.643 12c2.848-5.952 9.597-7.816 14.89-5.593l-1.568 1.567a5 5 0 00-6.992 6.992l-1.916 1.916zm1.41.712c5.292 2.222 12.041.357 14.89-5.594-1.039-2.171-2.597-3.799-4.415-4.882l-1.916 1.917a5 5 0 01-6.992 6.992l-1.567 1.567zm2.646-2.646a3.5 3.5 0 004.835-4.835l-4.835 4.835zm3.774-5.896a3.5 3.5 0 00-4.835 4.835l4.835-4.835z" _fill="#000"></path></svg> <span class="hide-offer__question">Хотите скрыть рекламу? </span> <span class="hide-offer__accent">Оформите подписку </span> и читайте, не отвлекаясь <svg version="1.1" viewBox="0 0 20 8" class="hide-offer__arrow svg-icon svg-fill" style="width:20px;height:8px;"><path fill="#4f99af" stroke="none" pid="0" d="M17.103 3.25L14.97 1.116l1.06-1.06L19.975 4 16.03 7.945l-1.06-1.06 2.134-2.135H0v-1.5h17.103z" _fill="#000"></path></svg></a></div></div></article> <div class="the-loader"><div class="loader the-loader__icon"><div class="loader__lines"></div> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="19" height="24" fill="currentColor" class="loader__letter"><path fill-rule="evenodd" d="M8.306 10.579V1.166h1.228c.617 0 1.751-.185 1.751 2.758v3.725c0 2.348-.926 2.93-1.788 2.93H8.306zM1.77 22.352L0 22.339v1.138h10.542c4.558 0 7.873-2.294 7.873-6.892 0-3.188-3.246-5.231-5.98-5.182v-.336c3.168-.412 4.771-2.715 4.771-5.853 0-3.16-2.9-5.211-6.759-5.211L0 0v1.177l1.769-.019.001 21.194zm6.536-.004L8.288 11.75l1.209-.025c.997 0 2.374.738 2.374 2.817v4.917c0 2.957-1.72 2.889-2.337 2.889H8.306z"></path></svg></div></div> <script type="application/ld+json">{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "name": "Финская VR Transpoint предупредила о прекращении приема поездов из России", "headline": "Финская VR Transpoint предупредила о прекращении приема поездов из России", "description": "", "url": "https://vedomosti.ru/society/news/2022/03/26/915351-finlyandii-predupredili", "articleSection": "Общество", "datePublished": "2022-03-26T18:11:16+03:00", "dateModified": "2022-03-26T18:11:16+03:00", "author": [ {} ], "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://vedomosti.ru/society/news/2022/03/26/915351-finlyandii-predupredili" }, "image": null, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Ведомости", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://cdn5.vedomosti.ru/image/2016/logo1.png", "width": 248, "height": 60 } } }</script> <!----></div> <footer class="the-footer"><div class="the-footer__top"></div> <div class="the-footer__container"><div class="the-footer__links"><div class="the-footer__nav"><ul class="the-footer__nav-list"><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/subscription" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Подписка</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/info/prices" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Реклама</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/companies" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Справочник компаний</a></li></ul><ul class="the-footer__nav-list"><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="https://22.vedomosti.ru/" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Об издании</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/info/editorial" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Редакция</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/info/management" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Менеджмент</a></li></ul><ul class="the-footer__nav-list"><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="/archive" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Архив</a></li><li class="the-footer__nav-list-item"><div class="the-footer__nav-link">Обратная связь</div></li><li class="the-footer__nav-list-item"><a href="https://vedomosti.zendesk.com/hc/ru" target="_blank" class="the-footer__nav-link">Справочный центр</a></li></ul></div> <div class="the-footer__nav"><h2 class="the-footer__projects-title">Наши проекты</h2> </div></div> <div class="the-footer__blocks"><div class="the-footer__contacts"><h2 class="the-footer__contacts-title">Контакты</h2> <div class="the-footer__contacts-address">127018, г. 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class="social-icons__link"><svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__circle svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15 28.5c7.456 0 13.5-6.044 13.5-13.5S22.456 1.5 15 1.5 1.5 7.544 1.5 15 7.544 28.5 15 28.5zm0 1.5c8.284 0 15-6.716 15-15 0-8.284-6.716-15-15-15C6.716 0 0 6.716 0 15c0 8.284 6.716 15 15 15z" _fill="#4F99AF"></path></svg> <svg version="1.1" viewBox="0 0 30 30" class="social-icons__icon svg-icon svg-fill" style="width:30px;height:30px;"><title>Ведомости в Telegram</title><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M13.694 16.083c-.77.76-.463 1.036 0 1.361a89.272 89.272 0 003.222 2.185c1.395.906 1.637-.1 1.717-.358.19-.613 1.217-6.979 1.33-7.974.082-.737.03-1.028-.178-1.195-.27-.215-.814-.056-1.388.167-.825.32-8.798 3.711-9.805 4.16-.953.425-.536.784-.253.928.253.13 1.297.464 1.546.528 1.275.325 1.66.062 2.194-.247.77-.445 4.26-2.85 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3.857v18.288c0 2.05 0 3.075-.399 3.858a3.66 3.66 0 01-1.6 1.6c-.78.398-1.805.398-3.855.398H5.856c-2.05 0-3.075 0-3.858-.399a3.66 3.66 0 01-1.6-1.6C0 27.22 0 26.195 0 24.145z" fill="#000"></path><path pid="2" d="M51.135 17.315c-1.749 0-3.173 1.26-3.173 2.997 0 1.726 1.424 2.997 3.173 2.997 1.747 0 3.172-1.271 3.172-2.997 0-1.737-1.424-2.997-3.173-2.997zm0 4.814c-.958 0-1.784-.75-1.784-1.817 0-1.078.826-1.816 1.784-1.816.957 0 1.783.738 1.783 1.816 0 1.067-.826 1.817-1.783 1.817zm-6.922-4.814c-1.748 0-3.172 1.26-3.172 2.997 0 1.726 1.424 2.997 3.172 2.997 1.748 0 3.173-1.271 3.173-2.997 0-1.737-1.425-2.997-3.173-2.997zm0 4.814c-.957 0-1.783-.75-1.783-1.817 0-1.078.826-1.816 1.783-1.816s1.784.738 1.784 1.816c0 1.067-.826 1.817-1.784 1.817zm-8.232-3.894v1.271h3.208c-.096.715-.347 1.238-.73 1.6-.467.444-1.197.932-2.478.932-1.976 0-3.52-1.51-3.52-3.383s1.544-3.383 3.52-3.383c1.065 0 1.843.397 2.418.908l.946-.897C38.543 14.556 37.477 14 35.98 14 33.275 14 31 16.089 31 18.655c0 2.566 2.275 4.655 4.98 4.655 1.461 0 2.563-.455 3.425-1.306.886-.84 1.161-2.02 1.161-2.975 0-.295-.024-.567-.072-.794zm33.67.987c-.264-.67-1.066-1.907-2.706-1.907-1.628 0-2.981 1.215-2.981 2.997 0 1.68 1.34 2.998 3.137 2.998a3.18 3.18 0 002.633-1.329l-1.077-.681c-.36.5-.85.829-1.556.829-.707 0-1.21-.307-1.533-.908l4.226-1.658zm-4.31 1c-.036-1.158.945-1.749 1.652-1.749.55 0 1.018.261 1.173.636zm-3.436 2.906h1.388v-8.81h-1.388zm-2.275-5.143h-.048c-.311-.352-.91-.67-1.664-.67-1.58 0-3.03 1.317-3.03 3.009 0 1.68 1.45 2.986 3.03 2.986.754 0 1.353-.318 1.664-.682h.048v.432c0 1.146-.647 1.76-1.688 1.76-.85 0-1.377-.58-1.593-1.068l-1.209.477A3.01 3.01 0 0057.942 26c1.628 0 3.005-.908 3.005-3.122v-5.381H59.63zm-1.592 4.144c-.958 0-1.76-.76-1.76-1.805 0-1.056.802-1.828 1.76-1.828.945 0 1.688.772 1.688 1.828 0 1.044-.743 1.805-1.688 1.805zm18.118-7.81h-3.323v8.809h1.387V19.79h1.936c1.537 0 3.048-1.055 3.048-2.736s-1.511-2.736-3.048-2.736zm.036 4.245H74.22v-3.02h1.972c1.037 0 1.625.814 1.625 1.51 0 .683-.588 1.51-1.625 1.51zm8.57-1.265c-1.005 0-2.045.42-2.475 1.349l1.231.487c.263-.487.753-.646 1.267-.646.717 0 1.446.408 1.458 1.133v.09a3.198 3.198 0 00-1.446-.34c-1.327 0-2.677.692-2.677 1.984 0 1.179 1.087 1.938 2.306 1.938.933 0 1.447-.396 1.77-.861h.047v.68h1.339v-3.377c0-1.565-1.231-2.437-2.82-2.437zm-.168 4.828c-.454 0-1.088-.215-1.088-.748 0-.68.79-.94 1.47-.94.61 0 .897.124 1.267.294-.107.816-.848 1.394-1.65 1.394zm7.864-4.635l-1.59 3.819h-.047l-1.65-3.82h-1.493l2.474 5.339-1.41 2.97h1.445L94 17.491zm-12.49 5.636h1.387v-8.81h-1.386z" fill="#fff"></path><g clip-path="url(#svgicon_google-play_a)"><path pid="3" d="M7.36 5.309c-.226.24-.36.61-.36 1.092v17.197c0 .482.134.854.36 1.093l.058.056 9.658-9.634v-.227L7.418 5.252z" fill="url(#svgicon_google-play_b)"></path><path pid="4" d="M20.295 18.326l-3.219-3.212v-.228l3.22-3.211.073.041 3.814 2.162c1.09.617 1.09 1.627 0 2.245l-3.814 2.162z" fill="url(#svgicon_google-play_c)"></path><path pid="5" d="M20.369 18.284L17.076 15l-9.715 9.691c.359.38.952.426 1.62.048z" fill="url(#svgicon_google-play_d)"></path><path pid="6" d="M20.369 11.716L8.98 5.26c-.668-.378-1.261-.331-1.62.048L17.076 15z" fill="url(#svgicon_google-play_e)"></path><g fill="#000"><path pid="7" d="M20.296 18.212L8.981 24.625c-.633.36-1.2.335-1.562.009l-.058.058.058.056c.363.326.929.35 1.562-.009l11.388-6.454z" opacity=".2"></path><path pid="8" d="M7.36 24.578c-.226-.239-.36-.61-.36-1.092v.113c0 .482.134.853.36 1.093l.059-.058zm16.823-8.568l-3.887 2.202.073.073 3.814-2.162c.544-.309.817-.716.817-1.123-.046.369-.323.73-.817 1.01z" opacity=".12"></path></g><path pid="9" d="M8.98 5.375l15.203 8.616c.494.28.771.64.817 1.009 0-.407-.272-.814-.817-1.123L8.98 5.262C7.89 4.644 7 5.157 7 6.402v.114c0-1.245.891-1.758 1.98-1.14z" fill="#fff" opacity=".25"></path></g><g fill="#fff"><path pid="10" d="M33.651 5c-.733 0-1.36.239-1.876.717A2.337 2.337 0 0031 7.5c0 .707.259 1.304.775 1.783.515.478 1.143.717 1.876.717.763 0 1.391-.234 1.874-.709.43-.402.64-.94.64-1.604 0-.118-.012-.24-.036-.365l-.016-.08h-2.562v.748h1.772c-.048.328-.173.58-.369.764-.346.324-.778.487-1.303.487-.492 0-.915-.161-1.274-.485-.355-.32-.534-.736-.534-1.256s.18-.935.535-1.255a1.833 1.833 0 011.273-.485c.548 0 .966.173 1.27.513l.068.076.576-.54-.063-.069a2.128 2.128 0 00-.805-.54 2.784 2.784 0 00-1.046-.2z"></path><path pid="11" clip-rule="evenodd" d="M55.704 5c-.743 0-1.369.241-1.87.725A2.37 2.37 0 0053.08 7.5c0 .698.25 1.292.753 1.775.501.484 1.127.725 1.87.725.742 0 1.368-.241 1.87-.725a2.373 2.373 0 00.754-1.775c0-.694-.253-1.286-.757-1.771C57.066 5.243 56.442 5 55.704 5zm-1.265 1.25c.344-.327.763-.49 1.265-.49s.92.163 1.265.49c.342.325.515.739.515 1.25s-.173.926-.515 1.251c-.344.327-.764.49-1.265.49s-.921-.163-1.265-.49c-.342-.325-.516-.74-.516-1.25 0-.512.174-.927.516-1.251z" fill-rule="evenodd"></path><path pid="12" d="M39.938 5.103H36.87v4.795h3.067v-.76H37.7V7.875h2.017v-.747H37.7V5.863h2.237zm4.032 0h-3.573v.76h1.372v4.035h.83V5.863h1.372zm3.074 0h-.83v4.795h.83zm4.171 0h-3.574v.76h1.372v4.035h.83V5.863h1.372zm8.721 0h-.922v4.795h.83V6.935l-.018-.586 2.362 3.549H63V5.103h-.83v2.79l.017.586z"></path></g></svg></a> <a href="https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/314598512224395265" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="the-footer__apps-link"><svg version="1.1" viewBox="0 0 100 30" class="svg-icon svg-fill" style="width:auto;height:100%;"><rect pid="0" width="100" height="30" rx="3.66" fill="#000"></rect><path pid="1" d="M20.364 15.104c-.023-2.4 2.034-3.568 2.128-3.622-1.165-1.641-2.97-1.865-3.604-1.883-1.517-.154-2.988.877-3.76.877-.788 0-1.977-.862-3.26-.837-1.649.025-3.192.947-4.038 2.38-1.747 2.922-.444 7.216 1.229 9.577.837 1.158 1.816 2.448 3.096 2.403 1.253-.05 1.72-.771 3.232-.771 1.498 0 1.937.77 3.243.742 1.344-.02 2.19-1.162 2.999-2.33.967-1.324 1.356-2.63 1.371-2.698-.03-.01-2.61-.962-2.636-3.838zm-2.467-7.059c.674-.814 1.135-1.921 1.007-3.045-.975.042-2.195.652-2.897 1.448-.621.701-1.177 1.851-1.033 2.933 1.095.079 2.22-.534 2.923-1.336zm20.84 15.048h-1.766l-.967-2.922H32.64l-.922 2.922H30l3.332-9.946h2.058l3.347 9.946zm-3.025-4.147l-.875-2.597c-.092-.265-.267-.89-.522-1.874h-.03a76.39 76.39 0 01-.492 1.874l-.86 2.597h2.779zm11.578.473c0 1.22-.345 2.183-1.035 2.891-.617.63-1.385.945-2.3.945-.988 0-1.699-.339-2.13-1.018V26h-1.659v-7.722c0-.766-.02-1.551-.061-2.357h1.458l.093 1.137h.03c.554-.857 1.393-1.285 2.519-1.285.88 0 1.615.334 2.203 1.003.587.67.882 1.551.882 2.643zm-1.69.058c0-.698-.163-1.273-.491-1.727-.358-.471-.84-.708-1.443-.708-.41 0-.781.132-1.113.391a1.81 1.81 0 00-.653 1.026 2 2 0 00-.076.485v1.197c0 .52.166.96.499 1.32.333.36.765.54 1.297.54.624 0 1.11-.233 1.458-.694.348-.462.522-1.072.522-1.83zm10.272-.058c0 1.22-.344 2.183-1.034 2.891-.618.63-1.385.945-2.3.945-.99 0-1.7-.339-2.132-1.018V26h-1.658v-7.722c0-.766-.02-1.551-.061-2.357h1.458l.092 1.137h.032c.552-.857 1.39-1.285 2.518-1.285.879 0 1.614.334 2.203 1.003.587.67.882 1.551.882 2.643zm-1.69.058c0-.698-.163-1.273-.491-1.727-.359-.471-.839-.708-1.442-.708-.41 0-.78.132-1.115.391-.332.262-.55.603-.651 1.026a2.05 2.05 0 00-.078.485v1.197c0 .52.167.96.498 1.32.333.359.766.54 1.3.54.624 0 1.11-.233 1.457-.694.348-.462.523-1.072.523-1.83zm11.287.826c0 .847-.308 1.535-.92 2.066-.674.58-1.614.87-2.82.87-1.113 0-2.006-.206-2.68-.619l.384-1.328c.727.414 1.526.62 2.395.62.626 0 1.112-.136 1.459-.405.347-.27.523-.633.523-1.084a1.36 1.36 0 00-.43-1.018c-.288-.276-.762-.532-1.428-.767-1.812-.65-2.72-1.6-2.72-2.849 0-.816.321-1.484.96-2.006.64-.522 1.487-.783 2.542-.783.941 0 1.726.158 2.349.472l-.416 1.3c-.587-.306-1.248-.458-1.989-.458-.584 0-1.043.138-1.371.413a1.163 1.163 0 00-.416.901c0 .393.159.718.476.974.276.235.778.492 1.504.767.892.345 1.546.747 1.965 1.209.423.462.633 1.038.633 1.725zm5.495-3.186h-1.827v3.482c0 .885.322 1.327.967 1.327.296 0 .542-.024.737-.074l.045 1.21c-.326.117-.756.176-1.289.176-.655 0-1.166-.192-1.536-.576-.368-.384-.553-1.027-.553-1.933v-3.615H66.42v-1.196h1.088v-1.313l1.629-.472v1.786h1.827v1.198zm8.23 2.33c0 1.103-.329 2.008-.984 2.716-.685.728-1.596 1.092-2.732 1.092-1.097 0-1.969-.35-2.619-1.046-.65-.7-.975-1.58-.975-2.641 0-1.112.336-2.022 1.006-2.73.67-.708 1.575-1.062 2.71-1.062 1.096 0 1.975.35 2.64 1.047.637.677.953 1.552.953 2.625zm-1.72.038c0-.657-.147-1.22-.443-1.692-.348-.57-.846-.854-1.49-.854-.665 0-1.174.284-1.52.854-.298.471-.445 1.044-.445 1.722 0 .657.147 1.222.444 1.692.359.57.859.854 1.507.854.633 0 1.13-.29 1.49-.868.305-.483.458-1.05.458-1.709zm7.11-2.162a3 3 0 00-.522-.044c-.583 0-1.034.21-1.351.635-.276.373-.414.846-.414 1.416v3.762h-1.658V18.18a48.424 48.424 0 00-.048-2.258h1.444l.06 1.372h.046c.176-.471.451-.852.83-1.137a2.058 2.058 0 011.198-.384c.153 0 .291.01.414.03l.002 1.52zM92 19.168c.005.242-.016.484-.06.722h-4.974c.019.709.26 1.251.722 1.625.419.333.96.5 1.627.5.736 0 1.408-.111 2.012-.338l.26 1.105c-.706.296-1.54.444-2.502.444-1.157 0-2.065-.328-2.726-.981-.66-.654-.99-1.533-.99-2.634 0-1.08.307-1.98.922-2.699.644-.767 1.514-1.15 2.609-1.15 1.076 0 1.89.383 2.443 1.15.438.608.657 1.361.657 2.256zm-1.58-.413c.011-.473-.098-.88-.322-1.225-.287-.444-.729-.665-1.32-.665-.543 0-.984.216-1.32.649a2.33 2.33 0 00-.491 1.239l3.453.002zm-59.234-8.79c-.459 0-.856-.02-1.186-.056V5.305a9.6 9.6 0 011.397-.097c1.892 0 2.764.86 2.764 2.264 0 1.618-1.03 2.493-2.975 2.493zm.277-4.167c-.255 0-.472.014-.653.049v3.5c.098.014.285.02.548.02 1.24 0 1.946-.652 1.946-1.875 0-1.09-.639-1.694-1.84-1.694zM36.876 10c-1.066 0-1.758-.736-1.758-1.736 0-1.042.706-1.785 1.818-1.785 1.051 0 1.758.702 1.758 1.73 0 1.055-.728 1.791-1.818 1.791zm.03-2.973c-.585 0-.96.507-.96 1.215 0 .695.383 1.202.953 1.202s.953-.542.953-1.216c0-.687-.375-1.2-.945-1.2zm7.87-.478l-1.142 3.374h-.744l-.473-1.465a10.44 10.44 0 01-.293-1.09h-.016c-.06.368-.172.736-.292 1.09l-.503 1.465h-.752L39.487 6.55h.834l.413 1.604c.097.382.18.743.247 1.083h.016c.06-.284.157-.639.3-1.076l.519-1.61h.66l.497 1.576c.12.382.217.757.293 1.111h.022c.052-.347.135-.716.248-1.111l.443-1.577h.796zm4.201 3.374h-.81V7.986c0-.597-.248-.896-.736-.896-.481 0-.812.382-.812.826v2.008h-.81v-2.41c0-.3-.008-.619-.03-.966h.713l.038.52h.022c.218-.36.661-.589 1.157-.589.766 0 1.27.542 1.27 1.424l-.002 2.02zm2.237 0h-.812V5h.812v4.923zm2.957.077c-1.066 0-1.758-.736-1.758-1.736 0-1.042.706-1.785 1.818-1.785 1.051 0 1.757.702 1.757 1.73C55.99 9.264 55.26 10 54.171 10zm.03-2.973c-.586 0-.96.507-.96 1.215 0 .695.383 1.202.952 1.202.571 0 .953-.542.953-1.216 0-.687-.374-1.2-.945-1.2zm4.985 2.896l-.059-.388h-.022c-.247.312-.609.465-1.067.465-.654 0-1.118-.424-1.118-.993 0-.833.78-1.264 2.133-1.264V7.68c0-.444-.255-.666-.758-.666-.36 0-.676.083-.953.25l-.165-.493c.337-.195.758-.292 1.253-.292.953 0 1.435.465 1.435 1.396v1.243c0 .34.016.605.052.806h-.731zm-.111-1.68c-.901 0-1.353.201-1.353.68 0 .354.233.527.556.527.413 0 .797-.291.797-.687v-.52zm4.728 1.68l-.038-.541h-.022c-.233.409-.625.618-1.172.618-.88 0-1.532-.716-1.532-1.723 0-1.055.676-1.799 1.599-1.799.488 0 .834.153 1.029.459h.016V5h.812v4.014c0 .326.008.632.03.91h-.722zm-.12-1.985c0-.473-.338-.876-.854-.876-.602 0-.97.493-.97 1.188 0 .68.382 1.146.954 1.146.51 0 .87-.41.87-.896v-.562zM69.642 10c-1.066 0-1.757-.736-1.757-1.736 0-1.042.706-1.785 1.817-1.785 1.052 0 1.758.702 1.758 1.73 0 1.055-.728 1.791-1.818 1.791zm.03-2.973c-.585 0-.96.507-.96 1.215 0 .695.383 1.202.953 1.202s.953-.542.953-1.216c.001-.687-.374-1.2-.946-1.2zm6.15 2.896h-.812V7.986c0-.597-.248-.896-.736-.896-.48 0-.81.382-.81.826v2.008h-.812v-2.41c0-.3-.008-.619-.03-.966h.713l.038.52h.022c.218-.36.661-.59 1.157-.59.766 0 1.27.542 1.27 1.424v2.021zm5.456-2.812h-.892V8.75c0 .417.156.625.472.625.143 0 .263-.014.36-.035l.022.57a1.932 1.932 0 01-.629.084c-.64 0-1.021-.327-1.021-1.181V7.11h-.533v-.562h.533V5.93l.796-.222v.84h.892v.563zm4.294 2.812h-.81V8c0-.604-.247-.91-.737-.91-.42 0-.811.264-.811.799v2.035h-.81V5h.81v2.027h.016c.255-.367.625-.548 1.097-.548.773 0 1.245.555 1.245 1.437v2.007zm4.399-1.507h-2.434c.015.64.473 1 1.15 1 .36 0 .69-.056.983-.16l.127.521c-.346.14-.752.209-1.225.209-1.141 0-1.817-.667-1.817-1.701 0-1.035.692-1.813 1.726-1.813.933 0 1.518.639 1.518 1.604.005.114-.005.228-.028.34zm-.744-.534c0-.521-.284-.889-.803-.889-.465 0-.834.375-.886.889h1.689z" fill="#fff"></path></svg></a></div></div></div> <div class="the-footer__copyright the-footer__copyright--mobile"><p class="the-footer__copyright-text"> Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546 <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа» <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Любое использование материалов допускается только при соблюдении <a href="/info/reprint_rules" target="_blank" class="the-footer__copyright-link">правил перепечатки </a> <span>и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru</span> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в <a href="/info/privacy" target="_blank" class="the-footer__copyright-link">Политике по защите персональных данных</a> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022 <!----> <!----> <svg version="1.1" viewBox="0 0 24 24" class="the-footer__copyright-16plus svg-icon svg-fill" style="width:24px;height:24px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M5.75 8v8.25h1.5V8h-1.5z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="1" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.459 11.23l.045-.136c.18-.514.466-.96.906-1.281.438-.32 1.091-.563 2.09-.563v-1.5c-1.251 0-2.232.309-2.975.851-.74.541-1.18 1.268-1.437 1.996-.5 1.423-.326 2.957-.25 3.526a2.75 2.75 0 101.62-2.892zm-.146 2.52a1.25 1.25 0 112.5 0 1.25 1.25 0 01-2.5 0z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="2" d="M18.75 9.5v1.75h1.75v1.5h-1.75v1.75h-1.5v-1.75H15.5v-1.5h1.75V9.5h1.5z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="3" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 12C0 5.373 5.373 0 12 0s12 5.373 12 12-5.373 12-12 12S0 18.627 0 12zm12 10.5C6.201 22.5 1.5 17.799 1.5 12S6.201 1.5 12 1.5 22.5 6.201 22.5 12 17.799 22.5 12 22.5z" _fill="#9AA5AA"></path></svg></p></div> <div class="the-footer__copyright"><div class="the-footer__copyright-block"><p class="the-footer__copyright-text"> Любое использование материалов допускается только при соблюдении <a href="/info/reprint_rules" target="_blank" class="the-footer__copyright-link">правил перепечатки </a> <span>и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru</span> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022 <!----> <!----> <svg version="1.1" viewBox="0 0 24 24" class="the-footer__copyright-16plus svg-icon svg-fill" style="width:24px;height:24px;"><path fill="currentColor" stroke="none" pid="0" d="M5.75 8v8.25h1.5V8h-1.5z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="1" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.459 11.23l.045-.136c.18-.514.466-.96.906-1.281.438-.32 1.091-.563 2.09-.563v-1.5c-1.251 0-2.232.309-2.975.851-.74.541-1.18 1.268-1.437 1.996-.5 1.423-.326 2.957-.25 3.526a2.75 2.75 0 101.62-2.892zm-.146 2.52a1.25 1.25 0 112.5 0 1.25 1.25 0 01-2.5 0z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="2" d="M18.75 9.5v1.75h1.75v1.5h-1.75v1.75h-1.5v-1.75H15.5v-1.5h1.75V9.5h1.5z" _fill="#9AA5AA"></path><path fill="currentColor" stroke="none" pid="3" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 12C0 5.373 5.373 0 12 0s12 5.373 12 12-5.373 12-12 12S0 18.627 0 12zm12 10.5C6.201 22.5 1.5 17.799 1.5 12S6.201 1.5 12 1.5 22.5 6.201 22.5 12 17.799 22.5 12 22.5z" _fill="#9AA5AA"></path></svg></p></div><div class="the-footer__copyright-block"><p class="the-footer__copyright-text"> Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546 <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа» <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г. <!----> <!----> <!----></p><p class="the-footer__copyright-text"> Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в <a href="/info/privacy" target="_blank" class="the-footer__copyright-link">Политике по защите персональных данных</a> <!----> <!----></p></div></div> <!----></footer></div> <!----></div></div></div></div><script>window.__NUXT__=(function(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_,$,aa,ab,ac,ad,ae,af,ag,ah,ai,aj,ak,al,am,an,ao,ap,aq,ar,as,at,au,av,aw,ax,ay,az,aA,aB,aC,aD,aE,aF,aG,aH,aI,aJ,aK,aL,aM,aN,aO,aP,aQ,aR,aS,aT,aU,aV,aW,aX,aY,aZ,a_,a$,ba,bb,bc,bd,be,bf,bg,bh,bi,bj,bk,bl,bm,bn,bo,bp,bq,br,bs,bt,bu,bv,bw,bx,by,bz,bA,bB,bC,bD,bE,bF,bG,bH,bI,bJ,bK,bL,bM,bN,bO,bP,bQ,bR,bS,bT,bU,bV,bW,bX,bY,bZ,b_,b$,ca,cb,cc,cd,ce){ap.apologize=a;ap.archived=a;ap.box_move_at=c;ap.box_move_editor_id=f;ap.boxes=[{type:t,enabled:g,position:f,id:140737495753712,created_at:"2022-03-26T18:06:51.061+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:u,body:aq,text_align:"left"},{type:t,enabled:a,position:ar,id:140737495753713,created_at:"2022-03-26T18:06:51.542+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:u,body:"«VR Transpoint прекращает прием поездов из России с 27 марта в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Возвращение вагонов из Финляндии в РФ пока продолжается», — \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Ftass.ru\u002Fekonomika\u002F14193799?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"\u003Eсказано\u003C\u002Fa\u003E в заявлении.",text_align:b},{type:t,enabled:a,position:as,id:140737495753714,created_at:"2022-03-26T18:06:51.549+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:u,body:"Руководитель VR Transpoint Мартти Коскинен указал, что в связи с санкциями в отношении \u003Ca entry=\"140737488817163\"\u003EРЖД\u003C\u002Fa\u003E продолжать восточное железнодорожное сообщение невозможно.",text_align:b},{type:t,enabled:a,position:3000,id:140737495753715,created_at:"2022-03-26T18:06:51.555+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:u,body:"Ранее государственный железнодорожный оператор Финляндии VR Group \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.vedomosti.ru\u002Fbusiness\u002Farticles\u002F2022\u002F03\u002F25\u002F915240-finlyandiya-ostanovit-zheleznodorozhnoe-soobschenie\" target=\"_self\"\u003Eпредупредил\u003C\u002Fa\u003E, что движение скоростных поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, будет прекращено с 28 марта. По информации финского издания Helsingin Sanomat, ранее министр по делам Европы и управления собственности Тютти Туппурайнен направила письмо государственному железнодорожному оператору VR Group.",text_align:b},{type:"inset_link",enabled:a,position:3250,id:140737495753722,created_at:"2022-03-26T18:08:25.335+03:00",post_author_id:b,post_author:b,align:"center",alternative_title:b,alternative_subtitle:b,bound_document:{id:140737489145488,title:"Украина «национализирует» вагоны крупнейших российских компаний",published_at:"2022-03-15T20:20:48.051+03:00",url:"vedomosti.ru\u002Fbusiness\u002Farticles\u002F2022\u002F03\u002F15\u002F913616-ukraina-natsionaliziruet-vagoni",categories:{project:{title:A,slug:S,position:o,path:T,subscribable:a},kinds:{title:at,slug:au,position:f,path:av,subscribable:a},domains:{title:v,slug:v,position:f,path:U,subscribable:a},parts:{title:"Статья",slug:"articles",position:o,path:"parts.articles",subscribable:a},rubrics:[{title:"Бизнес",slug:"business",position:f,path:"rubrics.business",subscribable:a,subrubrics:{title:"Транспорт",slug:"transport",position:l,path:"rubrics.business.subrubrics.transport",subscribable:g}}]},archived:a,favorite:a,links:{authors:[{position:ar,bound_document:{id:140737489103394,url:"vedomosti.ru\u002Fauthors\u002F871522-kseniya-potaeva",title:"Ксения Потаева",archived:a,favorite:a,last_name:"Потаева",categories:{kinds:{path:aw,slug:ax,title:ay,position:o,subscribable:a},domains:{path:U,slug:v,title:v,position:f,subscribable:a},project:{path:T,slug:S,title:A,position:o,subscribable:a}},first_name:"Ксения",appointment:b,published_at:"2021-06-10T11:36:19.623+03:00",subscribable:a}},{position:as,bound_document:{id:140737489065870,url:"vedomosti.ru\u002Fauthors\u002F833998-aleksandr-volobuev",title:"Александр Волобуев",archived:a,favorite:a,last_name:"Волобуев",categories:{kinds:{path:aw,slug:ax,title:ay,position:o,subscribable:a},domains:{path:U,slug:v,title:v,position:f,subscribable:a},project:{path:T,slug:S,title:A,position:o,subscribable:a}},first_name:"Александр",appointment:b,published_at:"2020-07-06T00:25:08.246+03:00",subscribable:a}}]},last_updated_at:c,sharing_title:b,sharing_subtitle:b,no_ads:a,subtitle:"Собственники могут потерять до 15 000 полувагонов и цистерн, и шансов их вернуть мало",yandex_subtitle:b,newspaper_subtitle:b,source_title:A,source_url:az,proofread:g,box_move_editor_id:140737488355763,box_move_at:"2022-03-15T20:15:41.874+03:00",in_work:a,apologize:a,correction_comment:b,image_alt:b,image_author:"Андрей Гордеев \u002F Ведомости",image_source:b,pay_required:a,pay_required_expire:"2022-03-29T23:59:59.999Z",image:{thumbnail_low:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002Fthumbnail_low-1ja2.jpg",width:180,height:101,size:15919},thumbnail_high:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002Fthumbnail_high-1ja2.jpg",width:aA,height:aB,size:aC},thumbnail:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002Fthumbnail-1ja1.jpg",width:75,height:42,size:3552},small:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002Fsmall-1ja2.jpg",width:168,height:95,size:13524},original:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002Foriginal-1ja2.jpg",width:$,height:aD,size:aE},normal:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002Fnormal-1ja1.jpg",width:aF,height:aG,size:aH},mobile_low:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002Fmobile_low-1ja2.jpg",width:640,height:360,size:144003},mobile_high:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002Fmobile_high-1ja2.jpg",width:960,height:540,size:280940},level2:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002Flevel2-1ja1.jpg",width:aA,height:aB,size:aC},level1:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002Flevel1-1ja1.jpg",width:369,height:208,size:55671},fullscreen:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002Ffullscreen-1ja2.jpg",width:$,height:aD,size:aE},default:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002Fdefault-1ja2.jpg",width:aF,height:aG,size:aH},_preview:{attachment_id:k,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002F22\u002F16nixs\u002F_preview-1ja1.jpg",width:121,height:68,size:7979}}}},{type:t,enabled:a,position:3500,id:140737495753721,created_at:"2022-03-26T18:07:52.524+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:u,body:"В документе говорится, что эксплуатация поезда «более нецелесообразна», поскольку компания «Российские железные дороги» (\u003Ca entry=\"140737488817163\"\u003EРЖД\u003C\u002Fa\u003E) попала в санкционный список ЕС. Как отмечает министр, перевозки продолжались для того, чтобы граждане Финляндии, проживающие в России, могли вернуться на Родину.",text_align:b},{type:t,enabled:a,position:4000,id:140737495753716,created_at:"2022-03-26T18:06:51.561+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:u,body:"«Теперь мы понимаем, что ситуация с «Аллегро» изменилась и продолжение движения поездов больше нецелесообразно с точки зрения государственного собственника», – написала Туппурайнен.",text_align:b},{type:t,enabled:a,position:5000,id:140737495753717,created_at:"2022-03-26T18:06:51.567+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:u,body:"Директор VR Group по связям с общественностью Пану Мяенпя 24 марта заявил финской газете Kauppalehti, что компания «будет следовать указаниям властей» и готова приостановить движение поездов «Аллегро». Он также сообщил, что «Карельские поезда» – совместное предприятие VR Group и РЖД – не делится прибылью с российской компанией, попавшей в санкционные списки ЕС и США.",text_align:b},{type:t,enabled:a,position:6000,id:140737495753718,created_at:"2022-03-26T18:06:51.573+03:00",post_author_id:b,post_author:b,kind:u,body:"ЕС, США, Великобритания и ряд поддержавших их стран ввели санкции против России после начала 24 февраля российскими военными спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения – как и в предыдущих санкционных пакетах – коснулись ряда банков и госкомпаний, в том числе РЖД. 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Тогда же оператор извещал, что движение поездов «Аллегро» будет осуществляться в штатном режиме.",text_align:b}];ap.categories={kinds:{path:av,slug:au,title:at,position:f,subscribable:a},parts:{path:"parts.news",slug:"news",title:"Новости",position:f,subscribable:a},domains:{path:U,slug:v,title:v,position:f,subscribable:a},project:{path:T,slug:S,title:A,position:o,subscribable:a},rubrics:[{path:"rubrics.society",slug:aI,title:aJ,position:170,subscribable:a}]};ap.correction_comment=b;ap.favorite=a;ap.id=140737489147223;ap.image_alt=b;ap.image_author=b;ap.image_source=b;ap.in_work=a;ap.last_published_at=1648311445;ap.last_updated_at=c;ap.links={};ap.no_ads=a;ap.proofread=a;ap.published_at="2022-03-26T18:11:16.321+03:00";ap.sharing_subtitle=b;ap.sharing_title=b;ap.source_title=A;ap.source_url=az;ap.subtitle=b;ap.taggings=[];ap.title=aK;ap.url=aL;ap.yandex_subtitle=b;ap.fullUrl="https:\u002F\u002Fvedomosti.ru\u002Fsociety\u002Fnews\u002F2022\u002F03\u002F26\u002F915351-finlyandii-predupredili";ap.tags=[{name:aJ,slug:aI}];bs.api_hosts={api:bt,jay:bu,starling:bv,dove:bw,rigel:bx,ostrich:by,eagle:bz};bs.socket_hosts={bustard:bA,waterfall:bB,woodpecker:bC,thunderbird:bD};bs.hosts={bubo:bE,cdn:bF,lago:bG,sessions:bH,parrot:bI,upload:bJ};bs.host="https:\u002F\u002Fvedomosti.ru";bs.cookie_domain=bK;bs.card_callback={success_url:bL,fail_url:bM};return {layout:ao,data:[{articles:[ap],meta:{image:"https:\u002F\u002Fsharing.vedomosti.ru\u002F1648311445\u002Fvedomosti.ru\u002Fsociety\u002Fnews\u002F2022\u002F03\u002F26\u002F915351-finlyandii-predupredili.jpg",title:aK,sharingTitle:b,subtitle:aq,metaDescription:b,type:"article"},projectName:A}],fetch:[],error:c,state:{ampersand:{query:b,lastTab:V,activeTab:V,isAmpersand:a,isFetching:a,isAllLoaded:a,releaseList:[],partnerList:[],searchResults:[],release:c,releaseDocuments:[]},announces:{redline:{},daily:{}},articlesCardsList:{carousel:c},articlesPreviewList:{},auth:{userInfo:{reason:"not_subscriber",state:"guest",status:"OK",user:{}},ip:"10.188.113.165"},discussions:{document:{},documentList:c,form:{message:b,quote:c,parent:c},list:{personal:[],general:[],none:[]},isVisible:a,notifications:[],status:{document:f,list:f},userID:-1,hasNewComments:a,view:"list",spamError:c,lastCommentData:c},domain:{hostname:v},dove:{lists:{categories:{},authors:{}},map:{categories:{},authors:{}}},favorites:{list:[],map:{}},lago:{profile:{id:aa,first_name:"Sergey",last_name:"Zhuravlev",phone:"+7 981 883-64-25",email:aM,nickname:"szhuravlev91",image_url:c,hometown:"Санкт-Петербург",gender:"male",birthday:"1991-10-11",created_at:"2014-09-12T16:30:12.000+04:00",client_id:"433873824.1420815042",status:"subscriber",data:{vedomosti_auth_hint_seen:g,email:b,mailing:a},mail_types:[{id:d,slug:"newsrelease",title:"Свежий номер",description:"Статьи, которые вышли в газете. 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Yoga Space рады как тем, кто только начинает свой путь в йоге, так и опытным практикам. Студия расположена в старинном особняке в здании типографии. Светлое лофт-пространство, внимание к деталям оформления и профессиональная команда Yoga Space создают домашний уют и настраивают на качественную практику.\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u002F\u003EСрок действия акции не ограничен\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cb\u003EКак активировать промокод?\u003C\u002Fb\u003E\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u002F\u003EПриобрести абонемент можно в студии, или онлайн, \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fapi.whatsapp.com\u002Fsend?phone=79160318383&text=\"\u003Eнаписав\u003C\u002Fa\u003E в WhatsApp по номеру 8 (916) 031-8383.",url:"https:\u002F\u002Fapi.whatsapp.com\u002Fsend?phone=79160318383&text=",attachments:{profile_image:{directory:"\u002Fimage\u002F2022\u002Fh\u002Fow07s",type:e,versions:{default:{filename:"default-w98.png",height:w,mime:e,size:80423,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002Fh\u002Fow07s\u002Fdefault-w98.png",width:x},original:{filename:"original-w98.png",height:h,mime:e,size:aZ,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002Fh\u002Fow07s\u002Foriginal-w98.png",width:i},retina:{filename:"retina-w98.png",height:h,mime:e,size:aZ,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002Fh\u002Fow07s\u002Fretina-w98.png",width:i}}}},type:ad,slug:"yoga_space_01_2022",button_annotation:aY,codes_annotation:c,public_description:"Студия Yoga Space была основана в 2010 году как пространство, где делятся знаниями и навыками успешного развития, незаменимыми в повседневной жизни. 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За средиземноморскую кухню ресторана отвечает итальянский шеф-повар Доменико Филиппоне, неоднократно балующий гостей сезонными предложениями.\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u002F\u003EПредложение действует до 30.06.2022\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cb\u003EКак активировать промокод?\u003C\u002Fb\u003E\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u002F\u003EПеред оформлением заказа в ресторане назовите промокод официанту.",url:"https:\u002F\u002Frestoran-chaika.ru\u002F",attachments:{profile_image:{directory:"\u002Fimage\u002F2022\u002Fd\u002F17362c",type:e,versions:{default:{filename:"default-1jub.png",height:w,mime:e,size:139528,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002Fd\u002F17362c\u002Fdefault-1jub.png",width:x},original:{filename:"original-1jub.png",height:h,mime:e,size:a$,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002Fd\u002F17362c\u002Foriginal-1jub.png",width:i},retina:{filename:"retina-1jub.png",height:h,mime:e,size:a$,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002Fd\u002F17362c\u002Fretina-1jub.png",width:i}}}},type:P,slug:"chaika_01_2022",button_annotation:ba,codes_annotation:Q,public_description:"Ресторан «Чайка» — это фешенебельная яхта, расположившаяся в центре Москвы на Краснопресненской набережной. 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Разноцветная подсветка противоположного берега и вечерние огни набережной Воробьевых гор в аккомпанементе с авторскими блюдами от шеф-повара Доменико Филиппоне подарят дорогие сердцу моменты во время пребывания в ресторане «Ласточка».\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u002F\u003EПредложение действует до 30.06.2022\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cb\u003EКак активировать промокод?\u003C\u002Fb\u003E\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u002F\u003EПеред оформлением заказа в ресторане назовите промокод официанту.",url:"https:\u002F\u002Frestoran-lastochka.ru\u002F",attachments:{profile_image:{directory:"\u002Fimage\u002F2022\u002Fl\u002Fqc94z",type:e,versions:{default:{filename:"default-y4x.png",height:w,mime:e,size:95839,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002Fl\u002Fqc94z\u002Fdefault-y4x.png",width:x},original:{filename:"original-y4x.png",height:h,mime:e,size:bc,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002Fl\u002Fqc94z\u002Foriginal-y4x.png",width:i},retina:{filename:"retina-y4x.png",height:h,mime:e,size:bc,url:"\u002Fimage\u002F2022\u002Fl\u002Fqc94z\u002Fretina-y4x.png",width:i}}}},type:P,slug:"lastochka_01_2022",button_annotation:ba,codes_annotation:Q,public_description:"Роскошный корабль на Лужнецкой набережной «Ласточка» идеально подойдет для делового обеда или романтического ужина в приятной компании. 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