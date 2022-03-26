Финская VR Transpoint предупредила о прекращении приема поездов из России
Координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии VR Transpoint с 27 марта не будет принимать поезда из России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«VR Transpoint прекращает прием поездов из России с 27 марта в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Возвращение вагонов из Финляндии в РФ пока продолжается», — сказано в заявлении.
Руководитель VR Transpoint Мартти Коскинен указал, что в связи с санкциями в отношении РЖД продолжать восточное железнодорожное сообщение невозможно.
Ранее государственный железнодорожный оператор Финляндии VR Group предупредил, что движение скоростных поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, будет прекращено с 28 марта. По информации финского издания Helsingin Sanomat, ранее министр по делам Европы и управления собственности Тютти Туппурайнен направила письмо государственному железнодорожному оператору VR Group.
В документе говорится, что эксплуатация поезда «более нецелесообразна», поскольку компания «Российские железные дороги» (РЖД) попала в санкционный список ЕС. Как отмечает министр, перевозки продолжались для того, чтобы граждане Финляндии, проживающие в России, могли вернуться на Родину.
«Теперь мы понимаем, что ситуация с «Аллегро» изменилась и продолжение движения поездов больше нецелесообразно с точки зрения государственного собственника», – написала Туппурайнен.
Директор VR Group по связям с общественностью Пану Мяенпя 24 марта заявил финской газете Kauppalehti, что компания «будет следовать указаниям властей» и готова приостановить движение поездов «Аллегро». Он также сообщил, что «Карельские поезда» – совместное предприятие VR Group и РЖД – не делится прибылью с российской компанией, попавшей в санкционные списки ЕС и США.
ЕС, США, Великобритания и ряд поддержавших их стран ввели санкции против России после начала 24 февраля российскими военными спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения – как и в предыдущих санкционных пакетах – коснулись ряда банков и госкомпаний, в том числе РЖД.