Роскомнадзор заблокировал сайты Невзорова и газеты Bild

Помимо блокировки сайта Невзорова Роскомнадзор закрыл доступ к аккаунту журналиста в соцсети «ВКонтакте». Следственный комитет (СК) России ранее возбудил уголовное дело против Невзорова по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как утверждает следствие, Невзоров 9 марта опубликовал на своей странице в Instagram (входит в Meta, признана в России экстремистской организацией) и 19 марта на Youtube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».