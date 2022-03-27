Роскомнадзор заблокировал сайты Невзорова и газеты Bild
Роскомнадзор заблокировал на территории России сайты немецкой газеты Bild и журналиста Александра Невзорова, следует из данных сервиса проверки ограничения доступа к сайтам.
В качестве основания внесения в реестр ведомство ссылается на решение Генпрокуратуры от 26 марта и статью 15.3 федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Статья регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам с информацией с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в проводимых с нарушением порядка массовых мероприятиях, говорится на сайте РКН.
Помимо блокировки сайта Невзорова Роскомнадзор закрыл доступ к аккаунту журналиста в соцсети «ВКонтакте». Следственный комитет (СК) России ранее возбудил уголовное дело против Невзорова по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как утверждает следствие, Невзоров 9 марта опубликовал на своей странице в Instagram (входит в Meta, признана в России экстремистской организацией) и 19 марта на Youtube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».
На этой неделе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к группе во «Вконтакте» Михаила Ходорковского, а также сообществам Ateo и TJournal.