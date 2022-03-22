СК возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом говорится на сайте СК.
Как утверждает следствие, Невзоров 9 марта опубликовал на своей странице в Instagram (входит в Meta, признана в России экстремистской организацией) и 19 марта на Youtube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».
«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети интернет», — говорится в сообщении СК.
Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий, добавили в ведомстве.
Минобороны РФ ранее назвало «информационной провокацией киевского режима» информацию о нанесении удара российскими Вооруженными силами по больнице в Мариуполе. По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, атаку на это медучреждение Россия не проводила. Фотоснимки территории медучреждения «содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов», а «фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания», отметил он.
Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. Новая статья УК вступила в законную силу 4 марта.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.