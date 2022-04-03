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Общество

МВД заявило о снижении числа получивших российское гражданство иностранцев

Ведомости

За первые два месяца 2022 г. российское гражданство получили на 15 000 меньше иностранцев, чем в начале прошлого года, следует из материалов МВД России по миграционной ситуации в стране за январь и февраль текущего года.

В январе - феврале решение о гражданстве России принято в отношении 84 817 человек, тогда как в прошлом году получение российского паспорта одобрили 99 873 иностранцам, передает ТАСС со ссылкой на МВД.

При этом стало больше участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. В прошлом году насчитывалось 8 616 участников, сейчас их количество достигло 9 293 человек, отмечает ведомство.

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По данным министерства, в 2021 г. российское гражданство получили на 79 000 больше иностранных граждан, чем в 2020 г. Чаще остальных российские паспорта выдавали гражданам Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении гражданства России. К ним относятся граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, близкие родственники граждан России, а также потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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