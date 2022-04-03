МВД заявило о снижении числа получивших российское гражданство иностранцев

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении гражданства России. К ним относятся граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, близкие родственники граждан России, а также потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР.