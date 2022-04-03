МВД заявило о снижении числа получивших российское гражданство иностранцев
За первые два месяца 2022 г. российское гражданство получили на 15 000 меньше иностранцев, чем в начале прошлого года, следует из материалов МВД России по миграционной ситуации в стране за январь и февраль текущего года.
В январе - феврале решение о гражданстве России принято в отношении 84 817 человек, тогда как в прошлом году получение российского паспорта одобрили 99 873 иностранцам, передает ТАСС со ссылкой на МВД.
При этом стало больше участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. В прошлом году насчитывалось 8 616 участников, сейчас их количество достигло 9 293 человек, отмечает ведомство.
По данным министерства, в 2021 г. российское гражданство получили на 79 000 больше иностранных граждан, чем в 2020 г. Чаще остальных российские паспорта выдавали гражданам Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении гражданства России. К ним относятся граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, близкие родственники граждан России, а также потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР.