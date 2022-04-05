Россияне за месяц пытались незаконно вывезти из страны более 100 млн рублей
Россияне пытались незаконно вывезти из страны с 24 февраля по 31 марта 158 млн руб. в российской валюте, долларах и евро, показатель за год вырос на 55%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу. Россияне пытались провезти незадекларированные деньги, суммы более $10 000 и эквивалент в других валютах.
В ФТС рассказали, что за указанный период 2022 г. было установлено 1078 нарушений при ввозе и вывозе наличных. В 2021 г. было выявлено 815 нарушений на сумму 124 млн руб., а в 2020 г. — 432 случая на 53 млн руб. Доля нарушений при нелегальном вывозе денег существенно выросла: сейчас она составляет 85% всех фактов нарушений. На запрет на вывоз из России более $10 000 приходится около половины всех нарушений и половина суммы.
Первый замглавы ФТС Олег Губайдуллин пояснил изданию, что 90% попыток вывезти наличные из России были связаны с беспокойством людей за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкций. Также показатели выросли после снятия антиковидных ограничений и открытия авиасообщения. Чаще всего россияне пытались вывезти деньги в Турцию, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии. Желающие вывезти деньги из страны чаще всего везут рубли, доллары или евро в багаже или в одежде, не скрывая их.
2 марта власти России запретили вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000. Раньше это было возможно при декларировании этой суммы на таможне. Также ЦБ ограничил переводы россиян и компаний в валюте за рубеж, однако 1 апреля смягчил ограничения. Теперь физлица смогут переводить $10 000 в месяц со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом. Изменения не касаются нерезидентов из недружественных стран, поддерживающих санкции против России. Их переводы приостановлены на полгода.