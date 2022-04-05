Россияне за месяц пытались незаконно вывезти из страны более 100 млн рублей

В ФТС рассказали, что за указанный период 2022 г. было установлено 1078 нарушений при ввозе и вывозе наличных. В 2021 г. было выявлено 815 нарушений на сумму 124 млн руб., а в 2020 г. — 432 случая на 53 млн руб. Доля нарушений при нелегальном вывозе денег существенно выросла: сейчас она составляет 85% всех фактов нарушений. На запрет на вывоз из России более $10 000 приходится около половины всех нарушений и половина суммы.