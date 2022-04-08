Reuters узнал об убежище для яхт российских бизнесменов на Мальдивах
Суперяхта Motor Yacht A, предположительно принадлежащая российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, 10 марта в водах Мальдивских островов перестала транслировать свое местоположение, сообщил Reuters. Это произошло на следующий день после введения санкций в отношении Мельниченко. Спустя несколько дней еще одну его яхту арестовали в Италии. По оценкам местной финансовой полиции, она стоит $578 млн.
Издание отметило, что отключение устройств, которые помогают властям отслеживать положение судна, может помочь скрыть их. По словам источников издания, на Мальдивах шанс ареста собственности российских предпринимателей невелик: власти осторожно относятся к соблюдению антироссийских санкций, поэтому Мальдивы стали привлекательным местом для яхт российских олигархов, добавило агентство. Генеральный прокурор страны Хусейн Шамим пояснил, что власти Мальдив не могут конфисковать зашедшее в их воды судно, если оно не нарушило местное законодательство.
Яхта Motor Yacht A и еще пять судов, связанных с Россией, курсировали между Мальдивскими островами из-за западных санкций, пишет Reuters. По данным MarineTraffic, три яхты скрыли свое местонахождение, изменили заявленные пункты назначения или перешли в международные воды. Представители Мельниченко и связанных с ним компаний не ответили на запросы агентства.
Мельниченко попал в санкционный список Евросоюза 9 марта вместе с другими 13 российскими бизнесменами. Вскоре бизнесмен перестал быть бенефициаром крупнейшей угольной компании России СУЭК и производителя удобрений «Еврохим». Месяц назад представитель бизнесмена заявил агентству, что тот будет оспаривать введенные против него ограничения.
Западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников после начала спецоперации России на Украине. Страны заморозили активы бизнесменов и начали арестовывать их имущество. Власти нескольких государств заявили о намерении конфисковать их имущество и реализовать его, чтобы помочь восстановлению Украины.