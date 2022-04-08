Reuters узнал об убежище для яхт российских бизнесменов на Мальдивах

Издание отметило, что отключение устройств, которые помогают властям отслеживать положение судна, может помочь скрыть их. По словам источников издания, на Мальдивах шанс ареста собственности российских предпринимателей невелик: власти осторожно относятся к соблюдению антироссийских санкций, поэтому Мальдивы стали привлекательным местом для яхт российских олигархов, добавило агентство. Генеральный прокурор страны Хусейн Шамим пояснил, что власти Мальдив не могут конфисковать зашедшее в их воды судно, если оно не нарушило местное законодательство.