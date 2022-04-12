Россияне назвали возраст, в котором легче найти работу

Участники опроса должны были оценить трудности с поиском работы по 10-балльной шкале. Респонденты 30-35 лет в среднем оценили на 5,7 балла, а опрошенные 18-20 лет — в 7,3 балла. Сложнее всего найти работу людям зрелого возраста: участники опроса в возрасте 54-56 лет оценили сложности на 8,6 балла, а люди старше 60 лет — на 8,2 балла. Для мужчин наиболее сложным поиск работы стал в период 54-56 лет — 8,6 балла, для женщин — в 54-59 лет (8,5 балла).