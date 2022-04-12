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Россияне назвали возраст, в котором легче найти работу

Ведомости

Мужчины испытывают меньше всего проблем с поиском работы в 30-32 года, женщины — в 32-35 лет, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 3000 человек из 681 населенного пункта России.

Участники опроса должны были оценить трудности с поиском работы по 10-балльной шкале. Респонденты 30-35 лет в среднем оценили на 5,7 балла, а опрошенные 18-20 лет — в 7,3 балла. Сложнее всего найти работу людям зрелого возраста: участники опроса в возрасте 54-56 лет оценили сложности на 8,6 балла, а люди старше 60 лет — на 8,2 балла. Для мужчин наиболее сложным поиск работы стал в период 54-56 лет — 8,6 балла, для женщин — в 54-59 лет (8,5 балла).

По сравнению с результатами опроса в прошлом году средняя оценка сложности поиска работы выросла с 6,5 до 7,3 балла. Такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах от 18 до 38 лет и в некоторых категориях 45+. Респонденты 39-44 лет не изменили свою оценку — 6,6 балла. Искать работу стало проще людям 51-56 лет и старше 60.

По данным опроса аналитического центра НАФИ, 8% трудоустроенных россиян заявили о страхе потерять работу в ближайший месяц из-за изменившейся социально-экономической ситуации. Чаще всего боятся потерять работу жители Москвы — 17%, а также фрилансеры и самозанятые — 22%. Среди опрошенных 33% считают, что не лишатся работы в течение месяца: чаще всего так говорят люди с высоким доходом — 53%, молодежь в возрасте 18-34 года — 41%. Маловероятной назвали потерю работы 54%.

Ранее по теме: Опрос НАФИ показал долю боящихся потерять работу россиян
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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