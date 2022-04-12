Россияне назвали возраст, в котором легче найти работу
Участники опроса должны были оценить трудности с поиском работы по 10-балльной шкале. Респонденты 30-35 лет в среднем оценили на 5,7 балла, а опрошенные 18-20 лет — в 7,3 балла. Сложнее всего найти работу людям зрелого возраста: участники опроса в возрасте 54-56 лет оценили сложности на 8,6 балла, а люди старше 60 лет — на 8,2 балла. Для мужчин наиболее сложным поиск работы стал в период 54-56 лет — 8,6 балла, для женщин — в 54-59 лет (8,5 балла).
По сравнению с результатами опроса в прошлом году средняя оценка сложности поиска работы выросла с 6,5 до 7,3 балла. Такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах от 18 до 38 лет и в некоторых категориях 45+. Респонденты 39-44 лет не изменили свою оценку — 6,6 балла. Искать работу стало проще людям 51-56 лет и старше 60.
По данным опроса аналитического центра НАФИ, 8% трудоустроенных россиян заявили о страхе потерять работу в ближайший месяц из-за изменившейся социально-экономической ситуации. Чаще всего боятся потерять работу жители Москвы — 17%, а также фрилансеры и самозанятые — 22%. Среди опрошенных 33% считают, что не лишатся работы в течение месяца: чаще всего так говорят люди с высоким доходом — 53%, молодежь в возрасте 18-34 года — 41%. Маловероятной назвали потерю работы 54%.