Опрос НАФИ показал долю боящихся потерять работу россиян

Эксперты отметили, что 87% россиян еще не сталкивались с изменениями в оплате труда или трудовом распорядке. 8% опрошенных сообщили о простоях в работе компании, 4% — о переводе на неполный или сокращенный график работы, 2% — об уходе в отпуск за свой счет по предложению работодателя. Чаще всего на неполный рабочий день переводили москвичей — 15%, а также руководителей — 12%.