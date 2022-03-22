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Опрос НАФИ показал долю боящихся потерять работу россиян

Ведомости

8% трудоустроенных россиян заявили, что боятся потерять работу в ближайший месяц из-за изменившейся социально-экономической ситуации, сообщил РБК со ссылкой на опрос НАФИ. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России.

Чаще всего боятся потерять работу жители Москвы — 17%, а также фрилансеры и самозанятые — 22%. Среди опрошенных 33% считают, что не лишатся работы в течение месяца: чаще всего так говорят люди с высоким доходом — 53%, молодежь в возрасте 18-34 года — 41%. Маловероятной назвали потерю работы 54%.

Эксперты отметили, что 87% россиян еще не сталкивались с изменениями в оплате труда или трудовом распорядке. 8% опрошенных сообщили о простоях в работе компании, 4% — о переводе на неполный или сокращенный график работы, 2% — об уходе в отпуск за свой счет по предложению работодателя. Чаще всего на неполный рабочий день переводили москвичей — 15%, а также руководителей — 12%.

По мнению 85% опрошенных, в случае потери работы они смогут найти аналогичную позицию. 10% респондентов, заявили, что сделают это легко, 415 — с небольшими усилиями, 34% — с трудом.

После объявления о военной операции на Украине западные страны ввели санкции против России. Многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране. Вице-премьер Андрей Белоусов 4 марта заявил о планах правительства принять меры для поддержки занятости после ухода иностранных компаний с российского рынка. 16 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил об отсутствии информации о массовых сокращениях работников в России. По его словам, многие зарубежные компании сообщают о готовности вернуться в Россию «когда спадет давление».

По данным портала по поиску работы hh.ru, с момента начала военной спецоперации на Украине база вакансий сократилась на 122 195 позиций до 905 448 единиц. Эксперты сервиса сравнили численность объявлений о найме на 21 февраля и 11 марта. Больше всего пострадал спрос на персонал страховых компаний, автомобильного бизнеса, на специалистов по HR и административный персонал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных