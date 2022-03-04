Правительство поддержит занятость после ухода иностранных компаний из России
Правительство России намерено принять меры для поддержки занятости после ухода иностранных компаний с российского рынка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретариат первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
«Все подготовленные правительством меры направлены на поддержку производственной и деловой активности в РФ, сохранение занятости, а также скорейшее восстановление деятельности всех предприятий», — говорится в сообщении.
По словам самого Белоусова, иностранные компании в вопросе ухода с российского рынка сталкиваются с «беспрецедентным» давлением регуляторов.
«Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов», – сказал Белоусов, чьи слова приводит его секретариат.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
После объявления об операции западные страны ввели санкции против России. Многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в стране.
Также продажи в России приостановили ритейлеры Ikea, H&M, Mango, Asos и др. Apple сообщил о приостановке продаж и работы Apple Pay в России. Энергетические компании объявили о выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.