В Москве отменили бесплатные ПЦР-тесты

«В настоящий момент ПЦР-тестирование прежде всего необходимо для людей, у которые есть признаки заболевания. Таким жителям оно продолжает проводиться в обязательном порядке и бесплатно. При появлении симптомов ОРВИ им рекомендуется вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться к дежурному врачу в поликлинику», — отмечено в сообщении. В ведомстве пояснили, что все желающие пройти тестирование на коронавирус, если у них нет признаков ОРВИ, могут сделать это в городских поликлиниках на платной основе.