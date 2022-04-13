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В Москве отменили бесплатные ПЦР-тесты

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ПЦР-тестирование на коронавирус остается бесплатным только для тех жителей Москвы, у которых есть признаки заболевания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

«В настоящий момент ПЦР-тестирование прежде всего необходимо для людей, у которые есть признаки заболевания. Таким жителям оно продолжает проводиться в обязательном порядке и бесплатно. При появлении симптомов ОРВИ им рекомендуется вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться к дежурному врачу в поликлинику», — отмечено в сообщении. В ведомстве пояснили, что все желающие пройти тестирование на коронавирус, если у них нет признаков ОРВИ, могут сделать это в городских поликлиниках на платной основе.

В департаменте также перечислили меры, которые позволили снизить уровень заболеваемости COVID-19. К ним относится введение QR-кодов для посещения общественных мест, ПЦР-тестирование школьников, контактировавших с заболевшими, перед возвращением к занятиям, тестирование сотрудников и др. В зависимости от изменения ситуации с коронавирусом в городе ограничения постепенно снимались или заменялись более эффективными, подчеркнули в ведомстве.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее предположил, что новый подъем заболеваемости коронавирусом возможен в конце мая — июне, его сила будет зависеть от того, как люди соблюдают меры профилактики коронавируса и проходят вакцинацию. По словам министра, риски новой волны коронавируса уже существуют.

Врачи нескольких стран Европы и Китая уже зафиксировали рост заболеваемости, поэтому Россия начала готовиться к новой волне. Сейчас заболеваемость идет на спад, однако в медорганизациях наблюдаются до 200 000 пациентов, добавил Мурашко. Он напомнил, что после перенесенного COVID-19 нужно пройти углубленную диспансеризацию, потому что после болезни для пациентов есть очень большие риски, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировали 11 754 случая заражения коронавирусом. 3297 пациентов были госпитализированы, 28 135 — выздоровели, а 267 — скончались от COVID-19. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 46,5%: прививки первым компонентом вакцины сделали 89,7 млн человек, а полностью привились почти 86 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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