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Общество

НАФИ: россияне боятся дефицита лекарств, медицинского оборудования и продуктов

Ведомости

Больше всего в текущих условиях россияне боятся нехватки импортных лекарств, медицинского оборудования и продуктов, передает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитического центра НАФИ. В опросе принимали участие 1600 человек из 53 регионов России.

Больше всего граждане России опасаются остаться без медикаментов и необходимого медицинского оборудования — об этом заявили 42% опрошенных. На втором месте располагаются продукты и комплектующие для автомобилей — 30%, чуть меньше сказали, что боятся остаться без импортной электроники — 27%. Одним из своих страхов россияне также назвали возможный дефицит товаров для строительства и ремонта — 26% опрошенных.

Следом идут бытовая техника — 23%, косметика и предметы личной гигиены — 23%, одежда и обувь — 22%, товары для детей — 20%, товары для животных — 20%, автомобили — 18%, товары для дома и сада, мебель и хозтовары — 18%, а также товары для спорта и отдыха — 10%.

После того как западные страны ввели санкции в отношении России из-за начала военной операции на Украине, в стране несколько раз возникал ажиотажный спрос на некоторые категории товаров. Так, в начале апреля «Коммерсантъ» сообщал о дефиците контактных линз Acuvue, который возник из-за повышенного спроса. Специалисты пояснили, что россияне покупают продукцию впрок на фоне скачков курса валют. Так, в «Айкрафт оптике» спрос в марте год к году вырос в 1,5–2 раза, в «Интероптике» — в 2–2,5 раза, в «Счастливом взгляде» — в 3–4 раза. При этом, по данным «Интероптики», цены на линзы в марте уже выросли на 15–20%.

Опрос социологов, с которыми ознакомились «Ведомости», показал, что в марте текущего года продукты и бытовые товары впрок закупали 15% опрошенных россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поведение потребителей ничем, кроме как поведением покупателей, не спровоцировано. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства: по его словам, в России есть все необходимые препараты.

Ранее по теме: 15% россиян в течение последнего месяца закупали товары впрок

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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