НАФИ: россияне боятся дефицита лекарств, медицинского оборудования и продуктов
Больше всего граждане России опасаются остаться без медикаментов и необходимого медицинского оборудования — об этом заявили 42% опрошенных. На втором месте располагаются продукты и комплектующие для автомобилей — 30%, чуть меньше сказали, что боятся остаться без импортной электроники — 27%. Одним из своих страхов россияне также назвали возможный дефицит товаров для строительства и ремонта — 26% опрошенных.
Следом идут бытовая техника — 23%, косметика и предметы личной гигиены — 23%, одежда и обувь — 22%, товары для детей — 20%, товары для животных — 20%, автомобили — 18%, товары для дома и сада, мебель и хозтовары — 18%, а также товары для спорта и отдыха — 10%.
После того как западные страны ввели санкции в отношении России из-за начала военной операции на Украине, в стране несколько раз возникал ажиотажный спрос на некоторые категории товаров. Так, в начале апреля «Коммерсантъ» сообщал о дефиците контактных линз Acuvue, который возник из-за повышенного спроса. Специалисты пояснили, что россияне покупают продукцию впрок на фоне скачков курса валют. Так, в «Айкрафт оптике» спрос в марте год к году вырос в 1,5–2 раза, в «Интероптике» — в 2–2,5 раза, в «Счастливом взгляде» — в 3–4 раза. При этом, по данным «Интероптики», цены на линзы в марте уже выросли на 15–20%.
Опрос социологов, с которыми ознакомились «Ведомости», показал, что в марте текущего года продукты и бытовые товары впрок закупали 15% опрошенных россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поведение потребителей ничем, кроме как поведением покупателей, не спровоцировано. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства: по его словам, в России есть все необходимые препараты.