НАФИ: россияне боятся дефицита лекарств, медицинского оборудования и продуктов

После того как западные страны ввели санкции в отношении России из-за начала военной операции на Украине, в стране несколько раз возникал ажиотажный спрос на некоторые категории товаров. Так, в начале апреля «Коммерсантъ» сообщал о дефиците контактных линз Acuvue, который возник из-за повышенного спроса. Специалисты пояснили, что россияне покупают продукцию впрок на фоне скачков курса валют. Так, в «Айкрафт оптике» спрос в марте год к году вырос в 1,5–2 раза, в «Интероптике» — в 2–2,5 раза, в «Счастливом взгляде» — в 3–4 раза. При этом, по данным «Интероптики», цены на линзы в марте уже выросли на 15–20%.