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В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

Ведомости

В результате падения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае днем в воскресенье погиб один человек, на месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о крушении вертолета поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону в 12.30. Вертолет, который занимался обработкой сельскохозяйственных угодий, упал в Мостовском районе в поле при заходе на посадку. 

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«В результате падения, к сожалению, есть погибший. На месте работает оперативная группа Мостовского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Всего к ликвидации происшествия привлекаются 17 человек, 8 единиц техники. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», – сообщили в министерстве.

В декабре прошлого года вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, на борту находились три человека.

В 2020 г. в Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. Один человек погиб, еще один получил травмы. До этого в Югре Ми-2, который осуществлял облет трубопровода, упал в болото.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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