В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
В результате падения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае днем в воскресенье погиб один человек, на месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщение о крушении вертолета поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону в 12.30. Вертолет, который занимался обработкой сельскохозяйственных угодий, упал в Мостовском районе в поле при заходе на посадку.
«В результате падения, к сожалению, есть погибший. На месте работает оперативная группа Мостовского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Всего к ликвидации происшествия привлекаются 17 человек, 8 единиц техники. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», – сообщили в министерстве.
В декабре прошлого года вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, на борту находились три человека.
В 2020 г. в Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. Один человек погиб, еще один получил травмы. До этого в Югре Ми-2, который осуществлял облет трубопровода, упал в болото.