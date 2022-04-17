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РБК узнал о скором увольнении начальника управления летной эксплуатации Росавиации

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Росавиацию покинет начальник управления летной эксплуатации Максим Костылев, он ушел в отпуск с последующим увольнением, передает РБК со ссылкой на близкие к авиавластям источники.

«Сначала Костылев уйдет в отпуск <...> затем будет увольнение, возможно, в связи с утратой доверия», — сказал один из собеседников издания. По его словам, увольнение Костылева связано с итогами проверок правоохранительными органами, которые выявили нарушения, в том числе финансового характера.

Об уходе Костылева из Росавиации также писал Telegram-канал «Авиаторщина», называя причиной увольнения то, что «расходы чиновника не сошлись с доходами». В публикации от 14 апреля говорится, что Костылев в течение трех лет летал бизнес-классом, оплачивая только 8% стоимости авиабилета. Такие поездки нанесли ущерб авиакомпаниям на сумму свыше 11 млн руб., утверждает «Авиаторщина».

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По данным Telegram-канала, в январе начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов начал в отношении Костылева антикоррупционную проверку. 

«Ее итогом стало недавнее письмо Чоботова министру транспорта Виталию Савельеву об утрате доверия к Костылеву. Причина проста — его расходы не сошлись с доходами. Последние годы он декларировал годовой доход не больше чем в 2 млн руб. Супруга чиновника и двое детей официальных доходов не имеют», — сообщил источник Telegram-канала.

Костылев закончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации в 1999 г. Должность начальника управления летной эксплуатации Росавиации он занимает с 2013 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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