РБК узнал о скором увольнении начальника управления летной эксплуатации Росавиации

Об уходе Костылева из Росавиации также писал Telegram-канал «Авиаторщина», называя причиной увольнения то, что «расходы чиновника не сошлись с доходами». В публикации от 14 апреля говорится, что Костылев в течение трех лет летал бизнес-классом, оплачивая только 8% стоимости авиабилета. Такие поездки нанесли ущерб авиакомпаниям на сумму свыше 11 млн руб., утверждает «Авиаторщина».