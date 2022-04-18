Заммэра Ракова оценила уровень безработицы в Москве
Уровень безработицы в Москве в настоящее время составляет менее 0,5%, роста числа обращений в службу занятости не наблюдается, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«К 18 апреля уровень безработицы в столице снизился относительно значения в начале этого года и составил менее половины процента. Несмотря на санкции и приостановку деятельности некоторых компаний, этот показатель удается держать в умеренных пределах», — подчеркнула Ракова (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, число обращений в службу занятости не меняется — в среднем это не более 1000 человек в день. На одного безработного приходится более девяти предложений о трудоустройстве.
Ракова также затронула тему ухода компаний с российского рынка на фоне санкций и ситуации вокруг Украины. Она отметила, что основная задача для правительства города заключается в том, чтобы обеспечить возможность трансфера сотрудников из ушедших или приостановивших деятельность предприятий в другие организации.
«На базе нашего нового кадрового хаба мы ведем переговоры с несколькими десятками крупнейших работодателей, представляющих ключевые отрасли экономики города и страны, – это "Ростех", "Роскосмос", крупнейшие компании строительного сектора, мощнейшая структура ЖКХ города, РЖД и др.», — добавила заммэра. В этих компаниях ищут почти 14 500 различных специалистов, заключила Ракова.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что порядка 200 000 человек могут потерять рабочие места в столице из-за ухода иностранных компаний. Власти города намерены выделить из бюджета порядка 3,36 млрд руб. на поддержку работников, находящихся под риском увольнения. Глава города подчеркнул, что организации, которые будут массово трудоустраивать работников, получат дополнительные субсидии на адаптацию сотрудников к новым рабочим местам. Планируется, что в рамках данной программы помощь в трудоустройстве получат порядка 58 000 человек.
Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.