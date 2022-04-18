Газета
Общество

Заммэра Ракова оценила уровень безработицы в Москве

Ведомости

Уровень безработицы в Москве в настоящее время составляет менее 0,5%, роста числа обращений в службу занятости не наблюдается, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«К 18 апреля уровень безработицы в столице снизился относительно значения в начале этого года и составил менее половины процента. Несмотря на санкции и приостановку деятельности некоторых компаний, этот показатель удается держать в умеренных пределах», — подчеркнула Ракова (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, число обращений в службу занятости не меняется — в среднем это не более 1000 человек в день. На одного безработного приходится более девяти предложений о трудоустройстве.

Ракова также затронула тему ухода компаний с российского рынка на фоне санкций и ситуации вокруг Украины. Она отметила, что основная задача для правительства города заключается в том, чтобы обеспечить возможность трансфера сотрудников из ушедших или приостановивших деятельность предприятий в другие организации.

«На базе нашего нового кадрового хаба мы ведем переговоры с несколькими десятками крупнейших работодателей, представляющих ключевые отрасли экономики города и страны, – это "Ростех", "Роскосмос", крупнейшие компании строительного сектора, мощнейшая структура ЖКХ города, РЖД и др.», — добавила заммэра. В этих компаниях ищут почти 14 500 различных специалистов, заключила Ракова.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что порядка 200 000 человек могут потерять рабочие места в столице из-за ухода иностранных компаний. Власти города намерены выделить из бюджета порядка 3,36 млрд руб. на поддержку работников, находящихся под риском увольнения. Глава города подчеркнул, что организации, которые будут массово трудоустраивать работников, получат дополнительные субсидии на адаптацию сотрудников к новым рабочим местам. Планируется, что в рамках данной программы помощь в трудоустройстве получат порядка 58 000 человек.

Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.

Ранее по теме: Депутаты внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении организациями

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных