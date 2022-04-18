Заммэра Ракова оценила уровень безработицы в Москве

«К 18 апреля уровень безработицы в столице снизился относительно значения в начале этого года и составил менее половины процента. Несмотря на санкции и приостановку деятельности некоторых компаний, этот показатель удается держать в умеренных пределах», — подчеркнула Ракова (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, число обращений в службу занятости не меняется — в среднем это не более 1000 человек в день. На одного безработного приходится более девяти предложений о трудоустройстве.