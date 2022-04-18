РЖД с 20 апреля возобновит пассажирское сообщение с Казахстаном
В расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 г. в соответствии с уведомлением крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети Казахстана — «Казахстан Темир Жолы». В ближайшее время в расписание вернутся 6 поездов компании.
С 20 апреля начнет курсировать поезд по маршруту Атырау — Астрахань и обратно. Он будет выполнять рейсы через день с 20 апреля из Атырау, с 21 апреля — из Астрахани. В июне будет возобновлено курсирование еще пяти поездов из Алма-Аты и Караганды в Саратов, Самару, Новосибирск, Омск и Казань.
Продажа билетов на эти рейсы будет открыта в ближайшее время, сообщили в РЖД. Купить билеты можно будет за 45 суток до поездки. Для въезда на территорию РФ из Казахстана нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 не старше двух дней. Это требование не распространяется на граждан стран — членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
Пассажиры, прибывающие в Казахстан с территории РФ, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов на момент пересечения казахстанской границы, или справку о вакцинации (с момента получения второго компонента вакцины должно пройти не больше 6 месяцев).
Оперштаб России по борьбе с коронавирусом с полуночи 30 марта снял ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Казахстан с 11 апреля также отменил все ограничения на пересечение границы с РФ. РЖД с 29 апреля также возобновят пассажирские рейсы с Монголией.