РЖД с 20 апреля возобновит пассажирское сообщение с Казахстаном

Продажа билетов на эти рейсы будет открыта в ближайшее время, сообщили в РЖД. Купить билеты можно будет за 45 суток до поездки. Для въезда на территорию РФ из Казахстана нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 не старше двух дней. Это требование не распространяется на граждан стран — членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).