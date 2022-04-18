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РЖД с 20 апреля возобновит пассажирское сообщение с Казахстаном

Ведомости

РЖД с 20 апреля возобновит пассажирские железнодорожные перевозки с Казахстаном, сообщает пресс-служба компании. Решение принято в связи со снятием ограничений на перемещение через сухопутный участок границы между двумя странами.

В расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 г. в соответствии с уведомлением крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети Казахстана — «Казахстан Темир Жолы». В ближайшее время в расписание вернутся 6 поездов компании.

С 20 апреля начнет курсировать поезд по маршруту Атырау — Астрахань и обратно. Он будет выполнять рейсы через день с 20 апреля из Атырау, с 21 апреля — из Астрахани. В июне будет возобновлено курсирование еще пяти поездов из Алма-Аты и Караганды в Саратов, Самару, Новосибирск, Омск и Казань.

Продажа билетов на эти рейсы будет открыта в ближайшее время, сообщили в РЖД. Купить билеты можно будет за 45 суток до поездки. Для въезда на территорию РФ из Казахстана нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 не старше двух дней. Это требование не распространяется на граждан стран — членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

Пассажиры, прибывающие в Казахстан с территории РФ, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов на момент пересечения казахстанской границы, или справку о вакцинации (с момента получения второго компонента вакцины должно пройти не больше 6 месяцев). 

Оперштаб России по борьбе с коронавирусом с полуночи 30 марта снял ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Казахстан с 11 апреля также отменил все ограничения на пересечение границы с РФ. РЖД с 29 апреля также возобновят пассажирские рейсы с Монголией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных