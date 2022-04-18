В Климовском районе Брянской области отменили введенный после обстрелов ВСУ режим ЧС

В четверг, 14 апреля, два боевых вертолета вооруженных сил Украины вторглись в воздушное пространство РФ и обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщал Следственный комитет России (СКР). Около сотни домов были повреждены, два сгорели полностью, заявил тогда Богомаз. В результате пострадали восемь человек, двое из них находились в тяжелом состоянии.