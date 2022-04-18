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В Климовском районе Брянской области отменили введенный после обстрелов ВСУ режим ЧС

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Власти Брянской области приняли решение отменить режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в Климовском районе после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба регионального правительства.

«С сегодняшнего дня режим ЧС в районе отменен», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по поручению губернатора Брянской области Александра Богомаза в поселке Климово создана комиссия по оценке ущерба и ликвидации последствий обстрелов, а также по оказанию помощи пострадавшим. 

«По состоянию на 18 апреля уже обследовано 83 домовладения. Это число не окончательное, так как некоторые жители обращаются по мере выявления ими отдельных повреждений», — рассказали в областном правительстве, добавив, что электро- и газоснабжение уже восстановлено в полном объеме.

В четверг, 14 апреля, два боевых вертолета вооруженных сил Украины вторглись в воздушное пространство РФ и обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщал Следственный комитет России (СКР). Около сотни домов были повреждены, два сгорели полностью, заявил тогда Богомаз. В результате пострадали восемь человек, двое из них находились в тяжелом состоянии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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