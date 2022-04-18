В Климовском районе Брянской области отменили введенный после обстрелов ВСУ режим ЧС
Власти Брянской области приняли решение отменить режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в Климовском районе после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
«С сегодняшнего дня режим ЧС в районе отменен», — указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по поручению губернатора Брянской области Александра Богомаза в поселке Климово создана комиссия по оценке ущерба и ликвидации последствий обстрелов, а также по оказанию помощи пострадавшим.
«По состоянию на 18 апреля уже обследовано 83 домовладения. Это число не окончательное, так как некоторые жители обращаются по мере выявления ими отдельных повреждений», — рассказали в областном правительстве, добавив, что электро- и газоснабжение уже восстановлено в полном объеме.
В четверг, 14 апреля, два боевых вертолета вооруженных сил Украины вторглись в воздушное пространство РФ и обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщал Следственный комитет России (СКР). Около сотни домов были повреждены, два сгорели полностью, заявил тогда Богомаз. В результате пострадали восемь человек, двое из них находились в тяжелом состоянии.