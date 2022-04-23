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Общество

Кабмин отклонил законопроект о запрете СМИ указывать национальность преступников

Ведомости

Правительство России опубликовало отзыв на законопроект, которым предлагалось установить запрет на указание в СМИ сведений о национальности и вероисповедании преступников. Поправки в Госдуму в ноябре прошлого года внес парламент Чечни после критики главы республики Рамзана Кадырова освещения в СМИ случая с нападением уроженцев Кавказа на мужчину с ребенком в новой Москве.

Законопроект предполагал внесение изменений в одну из статей закона о СМИ. Правительство в своем отзыве ссылается на статью 51 закона, которая запрещает журналисту распространять информацию с целью опорочить гражданина «исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями».

Кроме того, в России действует закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому запрещено распространять информацию, направленную на «пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды».

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«Существующие правовые нормы содержат достаточно положений, которые и без прямого запрета на указание национальности, вероисповедания и принадлежности к народам РФ позволяют обеспечить взвешенное и объективное распространение таких сведений с использованием средств массовой информации», — говорится в отзыве правительства. 

Власти также сочли установление нового запрета «вызывающим сомнение», поскольку он «будет означать произвольное ограничение конституционных прав и свобод». В правительстве указали также на отклонение Госдумой аналогичного законопроекта в 2016 г.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации представленный законопроект не поддерживает», — говорится в документе.  

В ноябре прошлого года парламент Чечни внес проект поправки в Госдуму в связи с «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира» на территории России. В законопроекте предлагалось запретить указывать в СМИ национальность и вероисповедание преступника. 

Этому предшествовал спор главы Чечни Рамзана Кадырова и главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, нужно ли указывать национальность подозреваемых в преступлении. Поводом для спора стало нападение группы мужчин на отца с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки, которое произошло 5 ноября. Сообщалось, что все четверо нападавших были уроженцами одной из закавказских республик, трое из них имели российское гражданство.

Их задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Тогда Симоньян возмутилась поведением кавказцев в Москве, а Кадыров заявил, что СМИ специально «раздувают» такие инциденты и намеренно подчеркивают национальность преступников.

Глава Чечни также предложил указывать в СМИ национальность всех преступников. Так он отреагировал на критику общественных деятелей и политиков, выступивших против предложенного чеченским парламентом законопроекта.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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