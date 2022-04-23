Кабмин отклонил законопроект о запрете СМИ указывать национальность преступников
Правительство России опубликовало отзыв на законопроект, которым предлагалось установить запрет на указание в СМИ сведений о национальности и вероисповедании преступников. Поправки в Госдуму в ноябре прошлого года внес парламент Чечни после критики главы республики Рамзана Кадырова освещения в СМИ случая с нападением уроженцев Кавказа на мужчину с ребенком в новой Москве.
Законопроект предполагал внесение изменений в одну из статей закона о СМИ. Правительство в своем отзыве ссылается на статью 51 закона, которая запрещает журналисту распространять информацию с целью опорочить гражданина «исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями».
Кроме того, в России действует закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому запрещено распространять информацию, направленную на «пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды».
«Существующие правовые нормы содержат достаточно положений, которые и без прямого запрета на указание национальности, вероисповедания и принадлежности к народам РФ позволяют обеспечить взвешенное и объективное распространение таких сведений с использованием средств массовой информации», — говорится в отзыве правительства.
Власти также сочли установление нового запрета «вызывающим сомнение», поскольку он «будет означать произвольное ограничение конституционных прав и свобод». В правительстве указали также на отклонение Госдумой аналогичного законопроекта в 2016 г.
«С учетом изложенного правительство Российской Федерации представленный законопроект не поддерживает», — говорится в документе.
В ноябре прошлого года парламент Чечни внес проект поправки в Госдуму в связи с «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира» на территории России. В законопроекте предлагалось запретить указывать в СМИ национальность и вероисповедание преступника.
Этому предшествовал спор главы Чечни Рамзана Кадырова и главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, нужно ли указывать национальность подозреваемых в преступлении. Поводом для спора стало нападение группы мужчин на отца с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки, которое произошло 5 ноября. Сообщалось, что все четверо нападавших были уроженцами одной из закавказских республик, трое из них имели российское гражданство.
Их задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Тогда Симоньян возмутилась поведением кавказцев в Москве, а Кадыров заявил, что СМИ специально «раздувают» такие инциденты и намеренно подчеркивают национальность преступников.
Глава Чечни также предложил указывать в СМИ национальность всех преступников. Так он отреагировал на критику общественных деятелей и политиков, выступивших против предложенного чеченским парламентом законопроекта.