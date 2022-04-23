Кабмин отклонил законопроект о запрете СМИ указывать национальность преступников

Этому предшествовал спор главы Чечни Рамзана Кадырова и главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, нужно ли указывать национальность подозреваемых в преступлении. Поводом для спора стало нападение группы мужчин на отца с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки, которое произошло 5 ноября. Сообщалось, что все четверо нападавших были уроженцами одной из закавказских республик, трое из них имели российское гражданство.