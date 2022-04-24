Роскомнадзор заблокировал сайт о шахматах Chess.com

На этой неделе Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 по требованию Генпрокуратуры, так как на сайте игры было размещено обращение к поклонникам с осуждением действий России на Украине. Разработчиком игры является украинская компания GSC Game World, доступ к ее сайту Роскомнадзор ограничил в конце марта. После начала военной операции на территории Украины студия отказалась от продаж своих продуктов на территории России.