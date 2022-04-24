Роскомнадзор заблокировал сайт о шахматах Chess.com
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту о шахматах Chess.com по решению Генпрокуратуры. Сайт разместил ссылку на статью о спецоперации на Украине, назвал причину блокировки проект «Роскомсвобода».
«Ресурс принудительно заменял российский флаг у шахматистов, а также ставил ссылку на статью о «специальной операции». Из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, доступа нет ко всему сайту», — сообщила «Роскомсвобода» в своем Telegram-канале.
По данным реестра, доступ к странице сайта Chess.com ограничен по требованию Генпрокуратуры в соответствии с регламентом блокировки сайтов и страниц сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.
Chess.com — сайт для игры в шахматы онлайн, форум и шахматная социальная сеть.
На этой неделе Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 по требованию Генпрокуратуры, так как на сайте игры было размещено обращение к поклонникам с осуждением действий России на Украине. Разработчиком игры является украинская компания GSC Game World, доступ к ее сайту Роскомнадзор ограничил в конце марта. После начала военной операции на территории Украины студия отказалась от продаж своих продуктов на территории России.
17 апреля РКН заблокировал сайт организации Human Rights Watch. Под ограничения попала одна из страниц сайта HRW — с новостью от 18 марта, которая касается событий на Украине.