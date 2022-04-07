Роскомнадзор приступил к санкциям против Google

Роскомнадзор приступил к санкциям против GoogleПротив американской IT–платформы введены наиболее мягкие меры понуждения
Роскомнадзор (РКН) запретил рекламу любых сервисов Google в России и обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. Соответствующее заявление опубликовано 7 апреля на сайте регулятора. Речь идет о «мерах понуждения информирующего и экономического характера», которые РКН принимает «за многочисленные нарушения американской IT–компанией Google LLC российского законодательства», отмечается в заявлении.
В частности, ведомство считает принадлежащий Google видеохостинг YouTube «одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ». РКН насчитывает свыше 12 000 подобных видео на платформе, которые так и не были удалены по требованию регулятора. Также в Роскомнадзоре считают, что видеохостинг дискриминирует российские СМИ и ряд государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей, принимая решения о блокировке их контента. «Выявлена блокировка аккаунтов или контента новостных агентств Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многих других», – отмечается в заявлении РКН.
С какого именно времени вводятся запреты в отношении сервисов Google, в Роскомнадзоре не отмечают, но они будут действовать «до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», заявляют в регуляторе.
В пресс–службе Google не ответили на запрос «Ведомостей».
Анонсированные меры применяются в России впервые, обращает внимание член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский. Запрет рекламироваться и предупреждения в поисковиках входят в перечень мер так называемого закона «о приземлении» крупных иностранных интернет–платформ и сервисов, который начал действовать в России с начала 2022 г., напоминает юрист.
В закон внесены «меры понуждения» в отношении интернет–платформ, если те нарушают российское законодательство. Помимо запрета рекламы и предупреждениях в поисковиках эти меры предполагают замедление трафика, ограничения на прием платежей в стране, а также полную блокировку сервисов в России.
Янковский отмечает, что замедление трафика уже применялось к Twitter в прошлом году, а блокировка сервисов действует в отношении запрещенных в РФ Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). При этом эти меры [против Google] – одни из самых мягких в перечне этого закона, пояснил юрист.
Пока непонятно, как будет выглядеть выполнение этих требований с точки зрения пользователей, добавляет Янковский. «Видимо, «Яндекс» сделает какую–то страничку, которая будет отображаться пользователям при переходе на сервисы Google из поисковой системы «Яндекса». Это будет выглядеть как предупреждение, что этот ресурс нарушает российское законодательство», – предположил он. Юрист добавил, что подобные страницы уже привычны для пользователей: например, если у того или иного ресурса просрочен сертификат SSL или если сервис предупреждает о возможности фишинга за пределами платформы.
На момент сдачи материала никаких предупреждений при переходах на страницу Google с поисковой выдачи «Яндекса» не выдавалось.
«Мы пока не получали официального решения с требованием о принятии каких-либо мер», – сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекса». Представитель VK не стал комментировать заявление Роскомнадзора по работе Google. Также отказались от комментариев представители опрошенных крупных рекламных групп – АДВ, Media Direction Group и Dentsu.
Говоря о запрете рекламировать сервисы Google в России, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян отмечает, что в марте Google и так фактически перестал вести коммерческую деятельность в стране. По его словам, до последнего времени в нее входили реклама (75–80% доходов), магазин приложений Google Play, а также всевозможные подписки и облачные сервисы. «Сейчас все российские доходы составляют менее 1% оборота Google по всему миру, пожертвовать которыми не так уж сложно», – отмечает Казарян.
«Google, безусловно, являлся крупным рекламодателем в digital, это видно по данным за 2021 г. Но запрет на рекламу его сервисов не может быть критичным для рынка. Любой, даже самый крупный рекламодатель составляет не более нескольких процентов от общих расходов», – сказал «Ведомостям» источник в рекламной компании.
В рейтинге специализированного издания Sostav по крупнейшим рекламодателям 2021 г. Google не представлен, тогда как его российские конкуренты VK (бывшая Mail.ru Group) и «Яндекс» входят во вторую десятку рейтинга. В 2021 г. эти компании потратили на собственную рекламу 3,9 млрд руб. и 3,3 млрд руб. соответственно.