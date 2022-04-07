Роскомнадзор приступил к санкциям против Google

Пока непонятно, как будет выглядеть выполнение этих требований с точки зрения пользователей, добавляет Янковский. «Видимо, «Яндекс» сделает какую–то страничку, которая будет отображаться пользователям при переходе на сервисы Google из поисковой системы «Яндекса». Это будет выглядеть как предупреждение, что этот ресурс нарушает российское законодательство», – предположил он. Юрист добавил, что подобные страницы уже привычны для пользователей: например, если у того или иного ресурса просрочен сертификат SSL или если сервис предупреждает о возможности фишинга за пределами платформы.