Как на стоимости VK и «Яндекса» скажется уход конкурентов

Как на стоимости VK и «Яндекса» скажется уход конкурентовДля компаний открываются новые возможности, но бизнес все равно будет под давлением
Московская биржа возобновила торги иностранными бумагами компаний с российским бизнесом 29 марта. За это время депозитарные расписки VK подорожали почти на 70% в сравнении с закрытием торгов 25 февраля. Причем в первый же торговый день после длительной паузы бумаги взлетели на 89% до 510 руб. Сейчас они стоят 502,20 руб. Акции «Яндекса» (2158 руб.) с момента возобновления торгов показали не столь впечатляющий результат – в сравнении с закрытием 25 февраля они выросли на 11,7%.
Взрывной рост депозитарных расписок VK в первый день торгов аналитик УК «Альфа-капитал» Юлия Мельникова связывает с закрытием шортов и низкой ликвидностью. Котировки VK демонстрировали крайне слабую динамику на протяжении долгого времени до конца февраля и очень сильно обвалились потом, рассказывает аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин. А рост в последнюю неделю эксперт связывает с эффектом низкой базы, а также позитивными ожиданиями на фоне расширения аудитории проектов холдинга. Акции «Яндекса», по словам аналитика, глобально демонстрировали более устойчивую динамику, а сейчас вокруг компании пока не сложилось такого же положительного новостного фона.