Как на стоимости VK и «Яндекса» скажется уход конкурентов

Взрывной рост депозитарных расписок VK в первый день торгов аналитик УК «Альфа-капитал» Юлия Мельникова связывает с закрытием шортов и низкой ликвидностью. Котировки VK демонстрировали крайне слабую динамику на протяжении долгого времени до конца февраля и очень сильно обвалились потом, рассказывает аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин. А рост в последнюю неделю эксперт связывает с эффектом низкой базы, а также позитивными ожиданиями на фоне расширения аудитории проектов холдинга. Акции «Яндекса», по словам аналитика, глобально демонстрировали более устойчивую динамику, а сейчас вокруг компании пока не сложилось такого же положительного новостного фона.