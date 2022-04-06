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Как на стоимости VK и «Яндекса» скажется уход конкурентов

Для компаний открываются новые возможности, но бизнес все равно будет под давлением
Инга Сангалова
Московская биржа возобновила торги иностранными бумагами компаний с российским бизнесом / Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа возобновила торги иностранными бумагами компаний с российским бизнесом 29 марта. За это время депозитарные расписки VK подорожали почти на 70% в сравнении с закрытием торгов 25 февраля. Причем в первый же торговый день после длительной паузы бумаги взлетели на 89% до 510 руб. Сейчас они стоят 502,20 руб. Акции «Яндекса» (2158 руб.) с момента возобновления торгов показали не столь впечатляющий результат – в сравнении с закрытием 25 февраля они выросли на 11,7%.

Взрывной рост депозитарных расписок VK в первый день торгов аналитик УК «Альфа-капитал» Юлия Мельникова связывает с закрытием шортов и низкой ликвидностью. Котировки VK демонстрировали крайне слабую динамику на протяжении долгого времени до конца февраля и очень сильно обвалились потом, рассказывает аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин. А рост в последнюю неделю эксперт связывает с эффектом низкой базы, а также позитивными ожиданиями на фоне расширения аудитории проектов холдинга. Акции «Яндекса», по словам аналитика, глобально демонстрировали более устойчивую динамику, а сейчас вокруг компании пока не сложилось такого же положительного новостного фона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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