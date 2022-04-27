ВОЗ запланировала провести инспекцию производства вакцины «Спутник V»

«Народ у нас работает над этим производством в Центре им. Гамалеи, с Минздравом у нас постоянные консультации. Несколько раз даты инспекций переносились в связи с разными событиями, но работа не остановлена. Консультации продолжаются», — подчеркнул Логунов (цитата по «Интерфаксу»).