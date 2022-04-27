ВОЗ запланировала провести инспекцию производства вакцины «Спутник V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести инспекцию производства российской вакцины «Спутник V», уже идут консультации по поводу новой даты, заявил замглавы научного Центра им. Гамалеи Денис Логунов.
«Народ у нас работает над этим производством в Центре им. Гамалеи, с Минздравом у нас постоянные консультации. Несколько раз даты инспекций переносились в связи с разными событиями, но работа не остановлена. Консультации продолжаются», — подчеркнул Логунов (цитата по «Интерфаксу»).
В марте помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что процесс оценки российской вакцины был приостановлен из-за технических сложностей, которые вызваны санкционными ограничениями. По ее словам, этот вопрос уже обсуждался с российскими партнерами и новые даты будут намечены настолько быстро, насколько это возможно.
Об отсутствии активности в процессе оценки «Спутника V» говорил глава департамента по клиническим исследованиям и производству Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Фергус Свини. Таким образом он ответил на вопрос о том, повлияло ли на проведение экспертизы начало специальной военной операции на Украине.
В июне 2021 г. экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт — УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата.
В конце декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат. 20 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по «Спутнику V».