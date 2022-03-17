EMA заявило об отсутствии активности в процессе оценки вакцины «Спутник V»
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не ведет никакой деятельности в рамках оценки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава департамента по клиническим исследованиям и производству EMA Фергус Свини.
«На данный момент не ведется никакой деятельности в рамках последовательной экспертизы, и никакой деятельности не ожидается в ближайшее время», — пояснил Свини (цитата по ТАСС). Таким образом он ответил на вопрос о том, повлияло ли на проведение экспертизы начало специальной военной операции на Украине. Ранее замглавы научного центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщал, что EMA одобрило клинические испытания вакцины «Спутник V» и уже начался процесс гармонизации производственных стандартов.
16 марта стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила оценку «Спутника V» из-за технических сложностей, которые вызваны санкционными ограничениями. Это связано прежде всего с невозможностью для экспертной группы прилететь в Россию из-за закрытого воздушного пространства.
«Спутник V» не одобрен в ЕС. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы.
Российские авиакомпании массово приостановили международные рейсы на фоне санкций западных стран, которые пригрозили арестами и задержаниями воздушных судов, взятых в лизинг у зарубежных лессоров. Более 30 государств, включая страны Евросоюза, США, Канаду и Великобританию, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия объявила зеркальные меры.