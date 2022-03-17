EMA заявило об отсутствии активности в процессе оценки вакцины «Спутник V»

«На данный момент не ведется никакой деятельности в рамках последовательной экспертизы, и никакой деятельности не ожидается в ближайшее время», — пояснил Свини (цитата по ТАСС). Таким образом он ответил на вопрос о том, повлияло ли на проведение экспертизы начало специальной военной операции на Украине. Ранее замглавы научного центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщал, что EMA одобрило клинические испытания вакцины «Спутник V» и уже начался процесс гармонизации производственных стандартов.