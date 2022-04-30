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Турецкая авиакомпания AnadoluJet запустила рейсы из Перми в Анталью

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Авиакомпания из Турции AnadoluJet, «дочка» перевозчика Turkish Airlines, запустила прямые рейсы из Перми в Анталью, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь». Загрузка на первом рейсе в Турцию достигла 90%, на курорт вылетел 171 человек.

«Сегодня, 30 апреля, турецкая авиакомпания AnadoluJet, дочерняя структура Turkish Airlines, приступила к выполнению полетной программы из Перми в Анталью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чартерные рейсы на самолетах Boeing 737-800 будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам, а после 25 мая перелеты станут ежедневными. Билеты до Антальи можно приобрести только в рамках турпакета, предупреждает аэропорт.

Ростуризм работает над запуском чартерных рейсов в Турцию и Египет с мая, сообщила ранее в ходе брифинга глава ведомства Зарина Догузова.

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Сейчас у России есть прямое авиасообщение со Стамбулом и египетскими курортами, но этих объемов недостаточно. «Работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели и туроператоры могли начать реализовывать объем накопленных обязательств»,— сказала глава Ростуризма в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

17 апреля AirportHaber сообщил, что в Турции создана первая авиакомпания, которая займется перевозкой россиян на курорты страны. Решение позволит преодолеть проблемы в отрасли, вызванные российско-украинским конфликтом. Перевозчик получил название Southwind, он должен начать работу в конце мая.

Позднее стало известно о планах создать вторую авиакомпанию, предназначенную в первую очередь для осуществления рейсов в Россию. Предварительное разрешение управления гражданской авиации Турции получила компания MGA (Mavigok Aviation). Авиакомпания начнет полеты на четырех самолетах — двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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