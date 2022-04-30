Турецкая авиакомпания AnadoluJet запустила рейсы из Перми в Анталью
Авиакомпания из Турции AnadoluJet, «дочка» перевозчика Turkish Airlines, запустила прямые рейсы из Перми в Анталью, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь». Загрузка на первом рейсе в Турцию достигла 90%, на курорт вылетел 171 человек.
«Сегодня, 30 апреля, турецкая авиакомпания AnadoluJet, дочерняя структура Turkish Airlines, приступила к выполнению полетной программы из Перми в Анталью», — говорится в сообщении пресс-службы.
Чартерные рейсы на самолетах Boeing 737-800 будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам, а после 25 мая перелеты станут ежедневными. Билеты до Антальи можно приобрести только в рамках турпакета, предупреждает аэропорт.
Ростуризм работает над запуском чартерных рейсов в Турцию и Египет с мая, сообщила ранее в ходе брифинга глава ведомства Зарина Догузова.
Сейчас у России есть прямое авиасообщение со Стамбулом и египетскими курортами, но этих объемов недостаточно. «Работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели и туроператоры могли начать реализовывать объем накопленных обязательств»,— сказала глава Ростуризма в ходе брифинга (цитата по ТАСС).
17 апреля AirportHaber сообщил, что в Турции создана первая авиакомпания, которая займется перевозкой россиян на курорты страны. Решение позволит преодолеть проблемы в отрасли, вызванные российско-украинским конфликтом. Перевозчик получил название Southwind, он должен начать работу в конце мая.
Позднее стало известно о планах создать вторую авиакомпанию, предназначенную в первую очередь для осуществления рейсов в Россию. Предварительное разрешение управления гражданской авиации Турции получила компания MGA (Mavigok Aviation). Авиакомпания начнет полеты на четырех самолетах — двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777.