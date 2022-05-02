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Общество

Сербия отменит ковидные ограничения на въезд в страну

Ведомости

Сербия приняла решение об отмене всех ограничений на въезд в республику, которые ранее были введены из-за пандемии COVID-19, передает национальное телевидение страны РТС.

«Начиная с полуночи 3 мая 2022 г., все меры контроля и ограничения в связи с болезнью COVID-19 на въезд в Республику Сербия отменяются как для граждан страны, так и для иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о свободном въезде в страну было принято на основании текущей эпидемиологической ситуации, оно соответствует решениям большинства стран Европы и региона. «Компетентные учреждения продолжают следить за развитием эпидемиологической ситуации в Сербии ежечасно и будут своевременно информировать общественность», — подчеркнуто в заявлении.

С 10 марта в Сербии отменены все эпидемические меры, а ношение масок в закрытых помещениях носит рекомендательный характер. Исключение — больницы, поликлиники и пункты скорой помощи, где маски все еще обязательны.

4 апреля российское правительство приняло решение снять ограничения, наложенные из-за распространения коронавируса, на авиасообщение с 52 странами. В их число вошла и Сербия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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