Сербия отменит ковидные ограничения на въезд в страну
Сербия приняла решение об отмене всех ограничений на въезд в республику, которые ранее были введены из-за пандемии COVID-19, передает национальное телевидение страны РТС.
«Начиная с полуночи 3 мая 2022 г., все меры контроля и ограничения в связи с болезнью COVID-19 на въезд в Республику Сербия отменяются как для граждан страны, так и для иностранных граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о свободном въезде в страну было принято на основании текущей эпидемиологической ситуации, оно соответствует решениям большинства стран Европы и региона. «Компетентные учреждения продолжают следить за развитием эпидемиологической ситуации в Сербии ежечасно и будут своевременно информировать общественность», — подчеркнуто в заявлении.
С 10 марта в Сербии отменены все эпидемические меры, а ношение масок в закрытых помещениях носит рекомендательный характер. Исключение — больницы, поликлиники и пункты скорой помощи, где маски все еще обязательны.
4 апреля российское правительство приняло решение снять ограничения, наложенные из-за распространения коронавируса, на авиасообщение с 52 странами. В их число вошла и Сербия.