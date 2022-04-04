Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
Правительство России приняло решение снять ограничения, наложенные из-за роаспространения коронавируса, на авиасообщение с 52 странами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Трансляцию встречи главы правительства с фракцией «Единой России» вел телеканал «Россия 24».
«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с COVID-19, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран. Мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», — сообщил Мишустин.
В федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили список стран, на авиасообщение с которыми снимаются ограничения. В этот список вошли вошли Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдавия, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Ямайка.
Помимо этого с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и КНР, утончили в ведомстве.
По словам Мишустина, такое решение было принято на фоне спада заболеваемости по коронавирусу. Глава правительства напомнил, что до этого без ограничения можно было летать в 15 стран, включая некоторые государства Евразийского экономического союза (ЕЭАС), Катар и Мексику.
11 марта Росавиация сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в восемь стран. Речь идет о полетах в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двухсторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей по авиасообщению, добавили в ведомстве.
Роспотребнадзор также принял решение отменить тестирование на COVID-19 для приезжающих из ЕАЭС. Въезжающие в Россию по суше смогут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету с 1 апреля. Изменения были одобрены оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.