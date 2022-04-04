Россия возобновит авиасообщение с 52 странами

«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с COVID-19, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран. Мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», — сообщил Мишустин.