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Общество

Россия возобновит авиасообщение с 52 странами

Ведомости

Правительство России приняло решение снять ограничения, наложенные из-за роаспространения коронавируса, на авиасообщение с 52 странами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Трансляцию встречи главы правительства с фракцией «Единой России» вел телеканал «Россия 24».

«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с COVID-19, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран. Мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», — сообщил Мишустин.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили список стран, на авиасообщение с которыми снимаются ограничения. В этот список вошли вошли Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдавия, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Ямайка.

Помимо этого с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и КНР, утончили в ведомстве.

По словам Мишустина, такое решение было принято на фоне спада заболеваемости по коронавирусу. Глава правительства напомнил, что до этого без ограничения можно было летать в 15 стран, включая некоторые государства Евразийского экономического союза (ЕЭАС), Катар и Мексику. 

11 марта Росавиация сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в восемь стран. Речь идет о полетах в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двухсторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей по авиасообщению, добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор также принял решение отменить тестирование на COVID-19 для приезжающих из ЕАЭС. Въезжающие в Россию по суше смогут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету с 1 апреля. Изменения были одобрены оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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