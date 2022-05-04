В РПЦ заявили о некорректном изложении папой Франциском беседы с патриархом
Папа римский Франциск некорректно изложил недавний разговор об Украине с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение службы коммуникации Отдела внешних церковных связей РПЦ.
«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время», — подчеркнуто в сообщении.
3 мая папа римский Франциск в интервью зданию Corriere della Sera рассказал о своей беседе с главой Русской православной церкви, которая прошла 16 марта по видеосвязи. «Первые 20 минут он по бумаге зачитывал мне все обоснования войны. Я выслушал и сказал ему: "Я ничего в этом не понимаю". "Брат, мы не государственные клирики, мы должны использовать не язык политики, а язык Иисуса», — добавил он.
В РПЦ отметили, что в разговоре с главой римско-католической церкви патриарх Кирилл подчеркнул, что конфликт начался в 2014 г. с событий на майдане в Киеве, по итогам которых произошла смена украинской власти. Особое внимание собеседника он остановил на событиях в Одессе и их последствиях, в том числе на трагедии в Доме профсоюзов.
Патриарх Кирилл также обвинил НАТО в нарушении обещания о нерасширения альянса на восток. Он утверждает, что если бы Украину приняли в альянс, то «подлетное время до Москвы составило бы несколько минут», а «Россия никак не могла и не может этого допустить».
22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск. ЕС также планирует включить патриарха Кирилла в новый санкционный список.