В РПЦ заявили о некорректном изложении папой Франциском беседы с патриархом

3 мая папа римский Франциск в интервью зданию Corriere della Sera рассказал о своей беседе с главой Русской православной церкви, которая прошла 16 марта по видеосвязи. «Первые 20 минут он по бумаге зачитывал мне все обоснования войны. Я выслушал и сказал ему: "Я ничего в этом не понимаю". "Брат, мы не государственные клирики, мы должны использовать не язык политики, а язык Иисуса», — добавил он.