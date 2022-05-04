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В РПЦ заявили о некорректном изложении папой Франциском беседы с патриархом

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Папа римский Франциск некорректно изложил недавний разговор об Украине с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение службы коммуникации Отдела внешних церковных связей РПЦ. 

«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время», — подчеркнуто в сообщении. 

3 мая папа римский Франциск в интервью зданию Corriere della Sera рассказал о своей беседе с главой Русской православной церкви, которая прошла 16 марта по видеосвязи. «Первые 20 минут он по бумаге зачитывал мне все обоснования войны. Я выслушал и сказал ему: "Я ничего в этом не понимаю". "Брат, мы не государственные клирики, мы должны использовать не язык политики, а язык Иисуса», — добавил он.

В РПЦ отметили, что в разговоре с главой римско-католической церкви патриарх Кирилл подчеркнул, что конфликт начался в 2014 г. с событий на майдане в Киеве, по итогам которых произошла смена украинской власти. Особое внимание собеседника он остановил на событиях в Одессе и их последствиях, в том числе на трагедии в Доме профсоюзов.

Патриарх Кирилл также обвинил НАТО в нарушении обещания о нерасширения альянса на восток. Он утверждает, что если бы Украину приняли в альянс, то «подлетное время до Москвы составило бы несколько минут», а «Россия никак не могла и не может этого допустить».

22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск. ЕС также планирует включить патриарха Кирилла в новый санкционный список.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных