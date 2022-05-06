В Госдуме пообещали автоматическую индексацию пенсий
Россиянам автоматически проиндексируют пенсии от 8 до 10%. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов депутат Светлана Бессараб в интервью «Москва 24».
«Обсуждается [индексация] в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%. Все будет произведено в автоматическом режиме», — сказала Бессараб. По ее словам, писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку «все будет производиться в проактивном режиме».
«Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления», — заверила депутат.
Президент Владимир Путин 10 апреля анонсировал внеплановую индексацию пенсий, а также поручил проверить эффективность уже принятых решений, направленных на поддержку лишившихся работы. 27 апреля глава государства пообещал «в ближайшее время» внепланово повысить пенсии, зарплаты бюджетников и социальные пособия, дав Госдуме поручение проработать необходимые поправки и правовые механихмы.
Кроме того, 28 апреля газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум предлагается повысить на 9-10%.