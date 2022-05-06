В Госдуме пообещали автоматическую индексацию пенсий

«Обсуждается [индексация] в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%. Все будет произведено в автоматическом режиме», — сказала Бессараб. По ее словам, писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку «все будет производиться в проактивном режиме».



«Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления», — заверила депутат.