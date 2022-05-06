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Общество

В Госдуме пообещали автоматическую индексацию пенсий

Ведомости

Россиянам автоматически проиндексируют пенсии от 8 до 10%. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов депутат Светлана Бессараб в интервью «Москва 24».

«Обсуждается [индексация] в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%. Все будет произведено в автоматическом режиме», — сказала Бессараб. По ее словам, писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку «все будет производиться в проактивном режиме».

«Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления», — заверила депутат.

Президент Владимир Путин 10 апреля анонсировал внеплановую индексацию пенсий, а также поручил проверить эффективность уже принятых решений, направленных на поддержку лишившихся работы. 27 апреля глава государства пообещал «в ближайшее время» внепланово повысить пенсии, зарплаты бюджетников и социальные пособия, дав Госдуме поручение проработать необходимые поправки и правовые механихмы.

Кроме того, 28 апреля газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум предлагается повысить на 9-10%.

Ранее по теме: «Известия» узнали о возможном повышении МРОТа и прожиточного минимума на 9%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных