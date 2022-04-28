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Экономика

«Известия» узнали о возможном повышении МРОТа и прожиточного минимума на 9%

Ведомости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум предлагается повысить на 9%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдуме. Федеральный чиновник рассказал, что обсуждается повышение на 9-10%, а еще один собеседник в Госдуме сообщил, что в профильном комитете Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов обсуждается повышение на 8-10%. 

Минтруд и Минфин не ответили на запросы издания. Сейчас МРОТ в России составляет 13 890 руб., а прожиточный минимум — 12 654 руб. В случае индексации на 9% показатели вырастут до 15 140 руб. и 13 793 руб. соответственно. 

С 1 января прошлого года действует новый порядок расчета МРОТа: он составляет 42% от медианной зарплаты в стране за предыдущий год. По словам главы профильного комитета Госдумы Ярослава Нилова, сейчас у правительства есть временное право повышать МРОТ и прожиточный минимум без одобрения парламента и кабмин вряд ли будет использовать новую методику расчета минимальной зарплаты. Целесообразно проиндексировать все показатели одномоментно и логично увеличить их на одинаковый процент, уверен он.

16 марта президент подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, говорил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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