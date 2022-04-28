«Известия» узнали о возможном повышении МРОТа и прожиточного минимума на 9%

С 1 января прошлого года действует новый порядок расчета МРОТа: он составляет 42% от медианной зарплаты в стране за предыдущий год. По словам главы профильного комитета Госдумы Ярослава Нилова, сейчас у правительства есть временное право повышать МРОТ и прожиточный минимум без одобрения парламента и кабмин вряд ли будет использовать новую методику расчета минимальной зарплаты. Целесообразно проиндексировать все показатели одномоментно и логично увеличить их на одинаковый процент, уверен он.