«Известия» узнали о возможном повышении МРОТа и прожиточного минимума на 9%
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум предлагается повысить на 9%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдуме. Федеральный чиновник рассказал, что обсуждается повышение на 9-10%, а еще один собеседник в Госдуме сообщил, что в профильном комитете Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов обсуждается повышение на 8-10%.
Минтруд и Минфин не ответили на запросы издания. Сейчас МРОТ в России составляет 13 890 руб., а прожиточный минимум — 12 654 руб. В случае индексации на 9% показатели вырастут до 15 140 руб. и 13 793 руб. соответственно.
С 1 января прошлого года действует новый порядок расчета МРОТа: он составляет 42% от медианной зарплаты в стране за предыдущий год. По словам главы профильного комитета Госдумы Ярослава Нилова, сейчас у правительства есть временное право повышать МРОТ и прожиточный минимум без одобрения парламента и кабмин вряд ли будет использовать новую методику расчета минимальной зарплаты. Целесообразно проиндексировать все показатели одномоментно и логично увеличить их на одинаковый процент, уверен он.
16 марта президент подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, говорил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.