Клишас исключил введение запрета на упоминание в СМИ покинувших Россию
Законодательных запретов на упоминание в СМИ имен людей, покинувших Россию в последние месяцы, не будет, написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«Никаких законов с запретами упоминать в СМИ имена людей, которые покинули страну в последние месяцы, в России не будет»,- отметил Клишас.
Ранее сегодня сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил «РИА Новости», что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине.
По его словам, любые упоминания, даже отрицательные, на руку артистам, поскольку все равно способствуют их популярности. «Это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», — заявил он.
После начала военной операции на территории Украины 24 февраля ряд деятелей культуры и шоу-бизнеса заявили, что покинули Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не драматизировать отъезд из страны некоторых знаменитостей. По его словам, в нынешних нелегких условиях знаменитости должны «нести людям искусство» — это лучшее, что они могут сделать для страны и общества. Он также добавил, что никаких специальных разговоров в настоящее время с деятелями культуры не ведется.