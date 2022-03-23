Песков призвал не драматизировать отъезд из России некоторых знаменитостей
Отъезд из России некоторых знаменитостей на фоне спецоперации на Украине не нужно драматизировать, потому что это ни на что не повлияет, заявил пресс-секретарь президента России. Таким образом он ответил на вопрос о том, как президент России Владимир Путин относится к отъезду знаменитостей из России.
«Это не главное. Все-таки отъехавшая звезда не может сделать погоду общую. Россия богата на таланты, богата на звезды, и отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать», — подчеркнул Песков.
По его словам, в нынешних нелегких условиях знаменитости должны «нести людям искусство» — это лучшее, что они могут сделать для страны и общества. Он также добавил, что никаких специальных разговоров в настоящее время с деятелями культуры не ведется. «Да, вы правильно поняли. Сейчас пока не до этого», — заключил он.
26 февраля группа известных российских деятелей искусства подписала обращение с призывом начать мирные переговоры для остановки боевых действий на Украине. Его на своей странице в соцсетях опубликовал артист Евгений Миронов. В число подписавших вошли, в частности, народные артисты СССР и России Олег Басилашвили, Игорь Костолевский, Алиса Фрейндлих и Нина Усатова, а также режиссер Дмитрий Крымов и дирижер Владимир Спиваков. Они призвали все стороны конфликта остановить вооруженные действия и сесть за стол переговоров.
В ответ на это обращение председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что позиция деятелей культуры, которые осуждают российскую военную операцию на Украине, неприемлема. Володин подчеркнул, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, «но не за счет интересов государства и его граждан». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщал, что подавляющее большинство граждан поддерживают спецоперацию России и действия главы государства. 28 февраля ВЦИОМ сообщил, что 68% россиян скорее поддерживают такое решение президента России Владимира Путина.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.