Песков призвал не драматизировать отъезд из России некоторых знаменитостей

По его словам, в нынешних нелегких условиях знаменитости должны «нести людям искусство» — это лучшее, что они могут сделать для страны и общества. Он также добавил, что никаких специальных разговоров в настоящее время с деятелями культуры не ведется. «Да, вы правильно поняли. Сейчас пока не до этого», — заключил он.