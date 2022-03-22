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Песков: большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине

Ведомости

Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подавляющее большинство граждан все-таки — и об этом свидетельствуют и статистика, и опросы — свыше 75% граждан поддерживают операцию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт. Идет очень активное разъяснение целей и задач этой операции, причин этой операции, и мы надеемся, что те, кто не согласны, они поймут, что происходит», — ответил Песков на вопрос, как учитывают в Кремле мнение россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.

По словам Пескова, в Кремле слышат мнение меньшинства. «Но все-таки меньшинство есть меньшинство. Здесь нечего добавить», — заявил он. На вопрос, есть ли контакт с деятелями культуры, которые решили уехать из России, он ответил, что это нормальный процесс, когда кто-то хочет уехать из страны, а кто-то остается. «Кто-то потом больше поймет, вернется обратно», — подчеркнул он. Песков также выразил надежду, что несогласные с операцией начнут ориентироваться «в тех потоках лжи, которые идут с запада о том, что происходит, и понимать, что не все правда, что дают там в новостях».

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. 28 февраля ВЦИОМ сообщил, что 68% россиян скорее поддерживают такое решение президента России Владимира Путина. Против операции выступили 22% респондентов, 10% затруднились ответить. Затем о поддержке спецоперации сообщил Фонд «Общественное мнение». По подсчетам фонда, поддерживающих 65%, 17% опрошенных высказали противоположное мнение, 18% респондентов затруднились ответить. В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 респондентов, в опросе ФОМ — 1500.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных