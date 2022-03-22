Песков: большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине

По словам Пескова, в Кремле слышат мнение меньшинства. «Но все-таки меньшинство есть меньшинство. Здесь нечего добавить», — заявил он. На вопрос, есть ли контакт с деятелями культуры, которые решили уехать из России, он ответил, что это нормальный процесс, когда кто-то хочет уехать из страны, а кто-то остается. «Кто-то потом больше поймет, вернется обратно», — подчеркнул он. Песков также выразил надежду, что несогласные с операцией начнут ориентироваться «в тех потоках лжи, которые идут с запада о том, что происходит, и понимать, что не все правда, что дают там в новостях».