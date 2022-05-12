Число пострадавших после обстрела села в Белгородской области выросло до семи

Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела погиб один человек. Об обстреле села Солохи со стороны Украины стало известно 11 мая. Изначально губернатор Гладков сообщал об одном раненом и утверждал, что был разрушен один жилой дом, а задымление происходит из-за растущего за пределами населенного пункта камыша, а не в самом селе.