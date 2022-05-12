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Число пострадавших после обстрела села в Белгородской области выросло до семи

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В результате обстрела со стороны Украины села Солохи Белгородского района Белгородской области число пострадавших увеличилось до семи человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что поздно ночью привезли еще одного раненого. Всем пострадавшим и семье погибшего будет оказана материальная помощь. По словам губернатора, в селе уже восстановили газоснабжение, его заместители Константин Полежаев и Владимир Базаров на месте занимаются оценкой повреждений жилых построек, чтобы приступить к их восстановлению.

Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела погиб один человек. Об обстреле села Солохи со стороны Украины стало известно 11 мая. Изначально губернатор Гладков сообщал об одном раненом и утверждал, что был разрушен один жилой дом, а задымление происходит из-за растущего за пределами населенного пункта камыша, а не в самом селе.

Об обстрелах пограничных Брянской, Курской и Белгородской областей с украинской территории власти этих регионов начали сообщать в конце марта. С середины апреля «желтый» уровень террористической опасности действует в Курской, Брянской и Белгородской областях и отдельных районах Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных