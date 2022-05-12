Число пострадавших после обстрела села в Белгородской области выросло до семи
В результате обстрела со стороны Украины села Солохи Белгородского района Белгородской области число пострадавших увеличилось до семи человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что поздно ночью привезли еще одного раненого. Всем пострадавшим и семье погибшего будет оказана материальная помощь. По словам губернатора, в селе уже восстановили газоснабжение, его заместители Константин Полежаев и Владимир Базаров на месте занимаются оценкой повреждений жилых построек, чтобы приступить к их восстановлению.
Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела погиб один человек. Об обстреле села Солохи со стороны Украины стало известно 11 мая. Изначально губернатор Гладков сообщал об одном раненом и утверждал, что был разрушен один жилой дом, а задымление происходит из-за растущего за пределами населенного пункта камыша, а не в самом селе.
Об обстрелах пограничных Брянской, Курской и Белгородской областей с украинской территории власти этих регионов начали сообщать в конце марта. С середины апреля «желтый» уровень террористической опасности действует в Курской, Брянской и Белгородской областях и отдельных районах Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.