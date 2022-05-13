Минздрав: ни один зарубежный производитель лекарств не ушел из России
Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка, заявила глава «Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ Елена Максимкина.
«На сегодняшний день ни один зарубежный производитель не ушел с российского рынка. Более того, мы полностью осуществили закупку для наших пациентов в полном объеме потребности на 2022 г., сейчас начинаем закупку, в том числе, в разрыве финансирования на 2023 и 2024 гг.», — подчеркнула Максимкина (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, в рамках программы высокозатратных нозологий еще сохраняется значительное количество препаратов зарубежного производства. Федеральная программа высокозатратных нозологий – это программа льготного лекарственного обеспечения. Препараты закупаются Минздравом за счет средств федерального бюджета. Они предназначены для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, болезнью Гоше и др.
Ранее аналогичное заявление сделала пресс-служба Росздравнадзора. В ведомстве отметили, что в стране нет устойчивого дефицита тех или иных препаратов, а количество лекарств, которые выходят в гражданский оборот, не снижается. Препараты всех наименований регулярно поступают в аптеки, подчеркнули в Росздравнадзоре.
После начала спецоперации России на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили свою деятельность в России. Американская Eli Lilly объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.