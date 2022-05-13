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Общество

Минздрав: ни один зарубежный производитель лекарств не ушел из России

Ведомости

Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка, заявила глава «Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ Елена Максимкина.

«На сегодняшний день ни один зарубежный производитель не ушел с российского рынка. Более того, мы полностью осуществили закупку для наших пациентов в полном объеме потребности на 2022 г., сейчас начинаем закупку, в том числе, в разрыве финансирования на 2023 и 2024 гг.», — подчеркнула Максимкина (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, в рамках программы высокозатратных нозологий еще сохраняется значительное количество препаратов зарубежного производства. Федеральная программа высокозатратных нозологий – это программа льготного лекарственного обеспечения. Препараты закупаются Минздравом за счет средств федерального бюджета. Они предназначены для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, болезнью Гоше и др.

Ранее аналогичное заявление сделала пресс-служба Росздравнадзора. В ведомстве отметили, что в стране нет устойчивого дефицита тех или иных препаратов, а количество лекарств, которые выходят в гражданский оборот, не снижается. Препараты всех наименований регулярно поступают в аптеки, подчеркнули в Росздравнадзоре.

После начала спецоперации России на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили свою деятельность в России. Американская Eli Lilly объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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