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50% пациентов с ВИЧ были гарантированно обеспечены лекарствами в 2021 году

Независимые эксперты оценили объем госзакупок препаратов
Валерия Мишина
Представитель пресс-службы Минздрава заявил «Ведомостям», что данные «не могут приниматься во внимание при анализе реальной ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, поскольку источник их происхождения не является источником официальной статистической информации» / Артем Геодакян / ТАСС

Только половина стоящих на учете пациентов с ВИЧ были гарантированно обеспечены препаратами в 2021 г., решили эксперты проекта «Коалиция по готовности к лечению», которые занимаются независимым мониторингом госзакупок. Минздрав предлагает не принимать эти данные во внимание при анализе реальной ситуации по борьбе с ВИЧ-инфекцией

Проект «Коалиция по готовности к лечению», который занимается независимым мониторингом госзакупок, проанализировал опубликованные госконтракты на поставку антиретровирусных (АРВ) препаратов для пациентов с ВИЧ-инфекцией за 2021 г. Общее число годовых курсов препаратов, которые централизованно закупил Минздрав, а также регионы за собственные средства, составило 391 070, что соответствует примерно 49% от числа людей, состоявших на диспансерном учете в 2021 г., говорится в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости»: «Это на 15% меньше, чем в 2020 г.».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных