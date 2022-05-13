50% пациентов с ВИЧ были гарантированно обеспечены лекарствами в 2021 году

Проект «Коалиция по готовности к лечению», который занимается независимым мониторингом госзакупок, проанализировал опубликованные госконтракты на поставку антиретровирусных (АРВ) препаратов для пациентов с ВИЧ-инфекцией за 2021 г. Общее число годовых курсов препаратов, которые централизованно закупил Минздрав, а также регионы за собственные средства, составило 391 070, что соответствует примерно 49% от числа людей, состоявших на диспансерном учете в 2021 г., говорится в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости»: «Это на 15% меньше, чем в 2020 г.».