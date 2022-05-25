В Воронежской области отменили высокий уровень террористической опасности

В других приграничных регионах «желтый» уровень террористической опасности был продлен. 24 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе он будет действовать до 8 июня. Власти Белгородской области продлили его до 9 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В Брянской области такой уровень продлили до 7 июня.