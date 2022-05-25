В Воронежской области отменили высокий уровень террористической опасности
Антитеррористическая комиссия Воронежской области отменила ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов региона «желтый» высокий уровень террористической опасности с 26 мая, сообщили в Telegram-канале облправительства.
«Ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов Воронежской области высокий («желтый») уровень террористической опасности отменен с 00:00 26.05.2022», – говорится в сообщении.
В других приграничных регионах «желтый» уровень террористической опасности был продлен. 24 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе он будет действовать до 8 июня. Власти Белгородской области продлили его до 9 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В Брянской области такой уровень продлили до 7 июня.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала спецоперации стали сообщать об обстрелах со стороны ВСУ. В середине апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности.