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В Воронежской области отменили высокий уровень террористической опасности

Ведомости

Антитеррористическая комиссия Воронежской области отменила ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов региона «желтый» высокий уровень террористической опасности с 26 мая, сообщили в Telegram-канале облправительства.

«Ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов Воронежской области высокий («желтый») уровень террористической опасности отменен с 00:00 26.05.2022», – говорится в сообщении.

В других приграничных регионах «желтый» уровень террористической опасности был продлен. 24 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе он будет действовать до 8 июня. Власти Белгородской области продлили его до 9 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В Брянской области такой уровень продлили до 7 июня.

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала спецоперации стали сообщать об обстрелах со стороны ВСУ. В середине апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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